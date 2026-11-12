Jungwirth zur WK-Reform: Viel Kosmetik, wenig Substanz – Grüne Wirtschaft zieht Bilanz

Wien (OTS) -

Große Ankündigungen, zahlreiche Sitzungen und viel Geld für Imagepflege – doch von einer grundlegenden Reform der Wirtschaftskammer ist bisher wenig zu sehen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am 12. November im Vorfeld des Wirtschaftsparlaments am 26. November 2026 machen Grüne Wirtschaft, UNOS und Freiheitliche Wirtschaft deutlich: Der Reformprozess darf nicht für abgeschlossen erklärt werden, solange die zentralen Probleme in der Wirtschaftskammer ungelöst bleiben.

Mit 19 gemeinsamen Anträgen an das Wirtschaftsparlament fordern die Oppositionsfraktionen, die Empfehlungen des Rechnungshofs endlich ernst zu nehmen, die aufgeblähten Strukturen der Kammer zu reformieren und die finanzielle Belastung der Mitgliedsbetriebe deutlich zu reduzieren.

„ Wir haben viele Stunden in Sitzungen und direkten Gesprächen mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund verbracht und uns ernsthaft um substanzielle Ergebnisse bemüht. Doch das bisherige Ergebnis lässt sich schnell zusammenfassen: Viel Kosmetik, wenig Substanz. Die großen Versprechungen von Martha Schultz, die Anliegen der Unternehmen ernst zu nehmen, wurden nicht eingelöst. Gerade bei den entscheidenden Fragen – den Finanzen und Strukturen der Wirtschaftskammer – fehlt offenbar der politische Wille zu echten Veränderungen “, kritisiert Sabine Jungwirth, Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft.

Echte Entlastung statt Ankündigungen

Für die Grüne Wirtschaft steht fest: Eine Reform, die diesen Namen verdient, muss bei den Beiträgen ansetzen und für die Unternehmer:innen spürbare Verbesserungen bringen. Gerade Ein-Personen-Unternehmen (EPU) dürfen dabei nicht erneut übergangen werden. Die bisher angekündigte Senkung der Kammerumlage 2 (KU2) bringt Betrieben ohne Beschäftigte keinerlei Entlastung.

„ Die Unternehmer:innen haben deutlich gemacht, dass sie nicht länger bereit sind, einen aufgeblähten Apparat zu finanzieren. Wer von einer Reform spricht, darf die große Mehrheit der Mitglieder nicht einfach übergehen. Wir fordern eine substanzielle Senkung der Kammerbeiträge und insbesondere eine grundlegende Neuordnung der Grundumlagen. Für EPU braucht es endlich einen Grundumlagen-Deckel von maximal 100 Euro pro Jahr “, so Jungwirth.

Schlankere Strukturen statt teurem Funktionärsapparat

Neben der finanziellen Entlastung fordert die Grüne Wirtschaft eine grundlegende Neuordnung der gewachsenen Kammerstrukturen. Die derzeitige zehnfache Struktur mit der WKÖ und neun Landeskammern verursacht hohe Kosten und bindet Ressourcen, die besser in zeitgemäße Serviceleistungen für die Mitglieder investiert wären.

„ Unternehmer brauchen rasche, kompetente Unterstützung und keine aufgeblähten Strukturen. Wer eine Auskunft braucht, dem ist egal, ob die kompetenteste Ansprechperson in Innsbruck, Graz oder Wien sitzt. Entscheidend ist die Qualität der Beratung, nicht der Standort. Statt an überholten Strukturen und zahlreichen Funktionärsposten festzuhalten, brauchen wir eine effiziente und kostenschonende Wirtschaftskammer “, betont Jungwirth.

Auch die Empfehlungen des Rechnungshofs für mehr Transparenz, Wirtschaftlichkeit und effizientere Strukturen müssen endlich konsequent umgesetzt werden.

Reform braucht Ergebnisse, keine Inszenierung

Die Grüne Wirtschaft hat sich von Beginn an konstruktiv am Reformprozess beteiligt und bewusst auf Zusammenarbeit gesetzt. Dass der ÖVP-Wirtschaftsbund den bisherigen Prozess und seine Ergebnisse nun als gemeinsamen Erfolg darzustellen versucht, stößt bei Jungwirth auf deutliche Kritik.

„ Wir haben diesem Reformprozess eine faire Chance gegeben, Vorschläge eingebracht und auf echte Veränderungen gedrängt. Wenn der ÖVP-Wirtschaftsbund die bisherigen Ergebnisse als großen gemeinsamen Erfolg zu verkaufen versucht, geht das an den Tatsachen vorbei. Wir werden nicht dazu beitragen, den mangelnden Willen zur Veränderung schönzureden. Die Unternehmer:innen haben eine echte Reform verdient – und keine Reformfassade! “