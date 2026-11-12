  • 12.11.2026, 11:00:32
  • /
  • OTS0085

Advent in Kärnten: Elf Erlebnisse zwischen Berg, See und Stadt

Die gemeinsame Qualitätsoffensive "Advent in Kärnten" stellt sich vor.
Klagenfurt (OTS) - 

Gemeinsame Partnerschaft setzt auf Qualität, regionale Vielfalt und internationale Vermarktung. Adventmärkte bringen zusätzliche Gäste in die Regionen und leisten einen Beitrag zur heimischen Wertschöpfung.

Wenn sich Kärntens Seen in winterliches Licht tauchen, Bergdörfer zu stimmungsvollen Adventorten werden und die Innenstädte festlich geschmückt sind, beginnt eine besondere Reisezeit. Mit elf Adventerlebnissen am Berg, am See und in der Stadt bündelt die von der Kärnten Werbung initiierte Partnerschaft „Advent in Kärnten“ ein vielfältiges Angebot unter einer gemeinsamen Dachmarke. Neu dabei ist heuer das Weihnachtsdorf Schönleitn in der Region Villach.

Alle Infos zur Qualitätoffensive sowie Bilder zum Advent in Kärnten finden Sie in unser Online-Presseaussendung: https://www.kaernten.at/b2b/unternehmen/elf-erlebnisse-zwischen-berg-see-und-stadt/

Rückfragen & Kontakt

Kärnten Werbung GmbH
Kathrin Schrammel
Telefon: +43 463 3000 102
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kaernten.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T28

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Die gemeinsame Qualitätsoffensive "Advent in Kärnten" stellt sich vor. [Bild, 2.58MB]

Kärnten Werbung GmbH

Rückfragen & Kontakt

Kärnten Werbung GmbH
Kathrin Schrammel
Telefon: +43 463 3000 102
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kaernten.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright