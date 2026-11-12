Advent in Kärnten: Elf Erlebnisse zwischen Berg, See und Stadt

Klagenfurt (OTS) -

Gemeinsame Partnerschaft setzt auf Qualität, regionale Vielfalt und internationale Vermarktung. Adventmärkte bringen zusätzliche Gäste in die Regionen und leisten einen Beitrag zur heimischen Wertschöpfung.

Wenn sich Kärntens Seen in winterliches Licht tauchen, Bergdörfer zu stimmungsvollen Adventorten werden und die Innenstädte festlich geschmückt sind, beginnt eine besondere Reisezeit. Mit elf Adventerlebnissen am Berg, am See und in der Stadt bündelt die von der Kärnten Werbung initiierte Partnerschaft „Advent in Kärnten“ ein vielfältiges Angebot unter einer gemeinsamen Dachmarke. Neu dabei ist heuer das Weihnachtsdorf Schönleitn in der Region Villach.

Alle Infos zur Qualitätoffensive sowie Bilder zum Advent in Kärnten finden Sie in unser Online-Presseaussendung: https://www.kaernten.at/b2b/unternehmen/elf-erlebnisse-zwischen-berg-see-und-stadt/