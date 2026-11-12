Neue Zuständigkeit des Presserats für Digital-Medien

Wien (OTS) -

Der Österreichische Presserat weitet seine Zuständigkeit auf professionelle journalistische Digital-Medien aus und setzt damit einen Schritt zur Stärkung der Selbstkontrolleinrichtung. Derartigen Digital-Medien steht es nun offen, einen Antrag auf Zuständigkeit an den Presserat zu stellen und sich darin zu verpflichten, den Ehrenkodex des Presserats anzuerkennen. Der Presserat behält sich vor, über diese Anträge im Einzelfall zu entscheiden. Er orientiert sich bei der Aufnahme an Kriterien für professionellen und unabhängigen Journalismus. Dafür wird ein Anerkennungsbeitrag in der Höhe von 300 Euro jährlich eingehoben.

Die neuen Bestimmungen treten in Kraft, sobald die Vereinsbehörde die adaptierten Vereinsstatuten des Presserats genehmigt.

Wolfgang Sablatnig, der Präsident des Presserats, begrüßt die Ausweitung, die der Trägerverein einstimmig beschlossen hat: „Es war angesichts der Entwicklungen im Mediensektor höchste Zeit, auch reinen Digital-Medien und Podcasts den Weg zur journalistischen Selbstkontrolle zu öffnen. Der Presserat mit seiner langjährigen Expertise in diesem Bereich bietet sich dafür an.“

Darüber hinaus hat der Trägerverein Marian Smetana von den „Salzburger Nachrichten“ neu in den Senat 2 des Presserats gewählt. Smetana leitet seit 2025 mit Maria Zimmermann das Innenpolitik-/Österreich-Ressort der Tageszeitung. Anlässlich seiner Wahl hält er fest: „Wer unter dem Schutzmantel der Pressefreiheit arbeitet, muss sich an hohe moralische Standards halten. Der Presserat ist für mich der wichtigste medienethische Kompass des Landes. Gerade in Zeiten, in denen die Arbeit der Medien immer schwieriger wird, ist eine ständige Prüfung, ob diese hohen moralischen Standards des Journalismus eingehalten werden, unabdingbar.“

Schließlich hat der Senat 2 des Presserats vorgestern in seiner Sitzung Sebastian Loudon einstimmig zu seinem neuen Sprecher gewählt. Loudon ist seit 2018 Herausgeber und seit 2021 Eigentümer vom Monatsmagazin „Datum“. Seine berufliche Laufbahn führte ihn u.a. zur Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR), zum Branchenmedium „Horizont“ und zur Wochenzeitung „Die Zeit“. Loudon meint: „In Zeiten zunehmender Desinformation gewinnt die Einhaltung journalistischer Prinzipien immer mehr an Bedeutung. Daher freut es mich sehr, im Rahmen meiner neuen Aufgabe als Senatssprecher Entscheidungen des Presserats näher zu erläutern.“

Smetana und Loudon folgen Andreas Koller nach. Mit dessen zu frühen Tod verloren der Presserat und die Medien in Österreich einen unermüdlichen Kämpfer für Pressefreiheit und Medienethik.