  • 12.11.2026, 10:42:02
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30 Jahre Arbeitsklima Index: Was Beschäftigte bewegt. Drei Jahrzehnte Arbeitswelt im Wandel

Pressekonferenz

Linz (OTS) - 

Wie hat sich die Arbeitswelt in Österreich in den vergangenen 30 Jahren verändert? Welche Entwicklungen prägen Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung, Arbeitszeit, Digitalisierung und die Zukunft der Erwerbsarbeit? Und was verraten die Daten des Arbeitsklima Index über die Stimmungslage der Arbeitnehmer:innen von heute?

Bei einer

Pressekonferenz
am Mittwoch, 18. November 2026, 11:30 Uhr

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien und auch online, stellen wir Ihnen unter dem Titel

30 Jahre Arbeitsklima Index:
Was Beschäftigte bewegt. Drei Jahrzehnte Arbeitswelt im Wandel

den Jubiläumsband „30 Jahre Arbeitsklima Index“ vor. Wir ziehen Bilanz über drei Jahrzehnte Arbeitsforschung und widmen uns den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Wir würdigen die längste kontinuierliche Befragung von Beschäftigten in Österreich, zeigen zentrale Entwicklungen und erklären, wie sich Arbeit, Erwartungen und Lebensrealitäten der Beschäftigten verändert haben.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl, Dr. Reinhard Raml (IFES) und Mag. Christoph Hofinger (Foresight) zur Verfügung.

Sie möchten online dabei sein? Dann melden Sie sich bitte unter [email protected] an. Die Zugangsdaten werden Ihnen rechtzeitig übermittelt.

30 Jahre Arbeitsklima Index: Was Beschäftigte bewegt. Drei Jahrzehnte Arbeitswelt im Wandel

Sie möchten online dabei sein? Dann melden Sie sich bitte unter [email protected] an. Die Zugangsdaten werden Ihnen rechtzeitig übermittelt.

Datum: 18.11.2026, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Gabriele Fehringer, BSc, MSS
Telefon: +43 (0)50/6906-2139
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at/

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[Mittwoch, 18.11.2026, 11:30]

Arbeiterkammer Oberösterreich

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