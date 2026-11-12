FPÖ – Schnedlitz: „Jetzt können alle aus 2015 ansuchen: Stopp dem Verscherbeln der Staatsbürgerschaft!“

Wien (OTS) -

„Die Rechnung ist ganz einfach: Nach 10 Jahren läuft jetzt die Wartefrist für die ganzen Asylanten ab, die ab 2015 massenhaft zu uns gekommen sind. Nach dem damaligen Asyl-Tsunami kommt jetzt der volle Staatsbürgerschafts-Tsunami auf uns zu! Zehntausende Syrer und Afghanen bekommen jetzt automatisch nach 10 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft, nur dafür, dass sie die Zeit bei uns abgesessen haben – und das, obwohl ihr Asylgrund schon längst abgelaufen wäre“, kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz angesichts des Anstiegs der Einbürgerungen im Inland um 30 Prozent auf 14.171 Personen. Da über ein Drittel dieser neuen Staatsbürger aus Syrien und Afghanistan stammt, zeigten sich laut Schnedlitz nun die direkten Auswirkungen der Asylwelle von 2015.

„Stocker, Karner und Co spielen an der Grenze vor den Kameras die harten Macher und behaupten, es kämen kaum noch Illegale ins Land. Gleichzeitig ist diese kaputte Volkspartei aber völlig unfähig, das gigantische Problem im eigenen Land zu lösen! Statt das Verscherbeln unserer Heimat sofort einzustellen, weigert sich die ÖVP, die Gesetze rund um die Staatsbürgerschaft zu verschärfen“, so Schnedlitz, der eine konkrete Übergangslösung forderte: „Die Wartefrist für Einbürgerungen muss sofort von 10 auf mindestens 15 Jahre hinaufgesetzt werden! Damit ziehen wir die vorläufige Notbremse, bis endlich ein freiheitlicher Volkskanzler den Mut hat, den Übergang vom Asyl zur Staatsbürgerschaft komplett abzudrehen und konsequent abzuschieben!“

„Wer den österreichischen Pass im Zehnjahrestakt als gratis Eintrittskarte in unsere lebenslange Sozialversorgung verschleudert, begeht offenen Verrat an jedem einzelnen fleißigen Österreicher! Wer die Staatsbürgerschaft hat, wird ewig bleiben! Im Parlament haben Stocker und seine schwarzen Umfaller gemeinsam mit ihren Koalitionspartnern bisher jeden einzelnen freiheitlichen Antrag auf einen Einbürgerungsstopp vertagt, abgelehnt und blockiert. Asyl heißt Heimreise, sobald der Schutzgrund weggefallen ist und nicht Einbürgerung und Staatsbürgerschaft, wenn man nur lang genug stillgehalten hat. Unsere Staatsbürgerschaft ist ein höchstes Gut, das nur mit einer Festung Österreich geschützt werden kann. Genau diese Festung Österreich wird es nur mit der FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl geben!“