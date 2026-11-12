BEST-RECRUITERS-Studie 2026/27: Arbeitgeber auf kommende Herausforderungen vorbereitet; Eurest zum 2. Mal bester Recruiter Österreichs

Wien (OTS) -

Vor rund 200 HR-Verantwortlichen wurde die Eurest Restaurationsbetriebs-GmbH zu Österreichs BEST RECRUITER 2026/27 gekürt. Das ergibt die aktuelle BEST-RECRUITERS-Studie, die zum 17. Mal die Recruiting-Qualität von über 500 österreichischen Arbeitgebern analysiert. Die Ergebnispräsentation am 11. November im Lorely-Saal in Wien zeigt, was österreichische Bewerbende erwartet:

Diskriminierung im Bewerbungsprozess : Deutlich weniger Einladungen für Bewerberin mit Kopftuch

: Deutlich weniger Einladungen für Bewerberin mit Kopftuch Österreichische Arbeitgeber geben noch eher Auskunft über Gehalt als über den Einsatz von KI

Remote ist nicht tot : Home-Office wird häufiger angeboten als im Vorjahr

: Home-Office wird häufiger angeboten als im Vorjahr Lehrlingsansprache ist wichtig, Berufserfahrene und Quereisteiger sollen aber nicht übersehen werden, appelliert AMS-Kopf

Unter den rund 200 Gästen befanden sich HR-Verantwortliche, Führungskräfte der größten Arbeitgeber des Landes sowie AMS-Vorstand Dr. Johannes Kopf und BMWET-Gruppenleiter Mag. Gerhard Sieber.

Die herausragenden Leistungen der ausgezeichneten Arbeitgeber zeigen, dass Österreichs Recruiting-Abteilungen bereits für die kommende Konjunktur in den Startlöchern stehen. „Recruiting ist Spitzensport. In keiner HR-Disziplin ist mehr Flexibilität, mehr Aktualität gefordert. Auf K&K - KI und Konjunktur - stellen sich Österreichs große Arbeitgeber für das Comeback im wirtschaftlichen und demographischen Wettbewerb bestens ein. Denn dieses Comeback gelingt weiterhin nur mit den richtigen Personen auf ihren Positionen. Dafür machen wir BEST RECRUITERS: Damit weiterhin Spitzenleistungen erbracht werden können“ , hebt Studieninitiator Markus Gruber hervor.

Die Top-10-Recruiter 2026/27 in Österreich:

1. Eurest Restaurationsbetriebs-GmbH | 2. Bundesrechenzentrum GmbH | 3. BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 4. Österreichische Lotterien GmbH | 5. Land Salzburg | 6. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 7. HOFER KG | 8. Saubermacher AG | 9. Wiener Wohnen Kundenservice | 10. BDO Austria GmbH

Dr. Sabine Riedel, People Director bei Eurest, freut sich über das Ergebnis: „Die Auszeichnung als BEST RECRUITER 2026/27 ist für uns eine Bestätigung, dass eine konsequent kandidatenorientierte Recruiting-Strategie nachhaltig Wirkung zeigt. In einem dynamischen Arbeitsmarkt sind Schnelligkeit, Transparenz und eine authentische Ansprache wichtiger denn je. Die Auszeichnung unterstreicht unseren Anspruch moderne Recruiting-Prozesse mit persönlicher Wertschätzung zu verbinden. Sie bestärkt uns darin, weiterhin in innovative Lösungen, die Weiterentwicklung unserer Prozesse und eine hervorragende Candidate Experience zu investieren.“

Die Branchensieger finden sich hier im Überblick.

Details zu den Erkenntnissen

Diskriminierung bei Bewerbungen: Aussehen und Name sind ausschlaggebend

Zwei Bewerberinnen, gleiche Lebensläufe: Sara Al-Hassan und Marissa Grander unterscheidet nur ihr Name. Auf dem Bewerbungsfoto trägt Sara Al-Hassan ein Kopftuch. Beide bewerben sich auf dieselben Stellen. Das Ergebnis: Während Marissa Grander von neun Arbeitgebern zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird, bekommt Sara Al-Hassan nur eine Einladung.

„Die Ergebnisse zeigen, dass Bewerbende mit gleichen Qualifikationen nach wie vor nicht automatisch gleichbehandelt werden. Der Grund dafür ist häufig der sogenannte unconscious bias. Arbeitgeber sollten bei ihren Mitarbeitenden das Bewusstsein für solche unbewussten Faktoren schärfen, um Diskriminierung nicht nur am Papier zu vermeiden“ , ordnet Studienleiter MMag. Christian Pasteka die Ergebnisse ein.

Über Geld wird noch eher gesprochen als über KI

Ein fiktiver Bewerber nahm das anstehende Entgelttransparenzgesetz zum Anlass, sich zu erkundigen, welche Schritte in diese Richtung der jeweilige Arbeitgeber bereits gesetzt hat. Immerhin vier von zehn Arbeitgebern gaben eine Auskunft zu diesem doch recht heiklen Thema. Zum Vergleich: Im Vorjahr wurde eine Anfrage zu KI versendet – nur halb so viele Arbeitgeber waren dazu auskunftsfreudig.

Anforderungen an Mitarbeitende müssen im Kontext von KI neu gedacht werden, stellt BMWET-Gruppenleiter Mag. Gerhard Sieber fest: „Der Mensch wird auch in der Arbeitswelt der Zukunft eine entscheidende Rolle spielen, aber diese Rolle wird sich verändern. Während künstliche Intelligenz und Automatisierung zunehmend repetitive und datenbasierte Aufgaben übernehmen, werden soft skills wie Kreativität, Empathie, kritisches Denken, soziale Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit immer wichtiger.“

Home-Office wird häufiger angeboten

Mit 58% hat die Kommunikation von Remote-Working-Möglichkeiten auf Karriere-Websites das höchste Ergebnis seit Studienbeginn erreicht: Mehr Arbeitgeber denn je bieten die Möglichkeit an, einen Teil der Arbeit von zu Hause aus zu verrichten. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren, mitten in der Corona-Pandemie, lag der Anteil bei 28%.

Zielgruppenansprache: Kopf (AMS) appelliert, Erfahrene nicht zu vergessen

In der Untersuchung wurde erhoben, welche Zielgruppen von Arbeitgebern speziell zugeschnittene Informationen erhalten. Das Ergebnis: Lehrlinge finden bei zwei von drei Arbeitgebern Informationen, Berufserfahrene nur bei 18%. Ein Quereinstieg wird nur auf 11% der Karriere-Websites thematisiert. AMS-Vorstand Dr. Johannes Kopf zur Zielgruppenansprache: „ Dass Unternehmen gezielt um Lehrlinge werben, ist angesichts des demografischen Wandels und des hohen Fachkräftebedarfs wichtig und richtig. Gleichzeitig dürfen wir andere Zielgruppen nicht aus dem Blick verlieren. Gerade erfahrene Arbeitskräfte und Quereinsteiger:innen bringen wertvolle Kompetenzen und Potenziale mit, die viele Unternehmen noch zu wenig nutzen. Wer heute erfolgreich Fachkräfte gewinnen will, muss breiter denken: Entscheidend sind nicht nur die Suche nach jungen Talenten, sondern auch Offenheit für unterschiedliche Berufsbiografien, gezielte Weiterbildung und attraktive Entwicklungsperspektiven für Menschen in jeder Lebensphase.“

Zugriff auf alle Daten im BEST-RECRUITERS-PORTAL

Im BEST-RECRUITERS-PORTAL haben Arbeitgeber Zugriff auf ihre individuellen Ergebnisse. Nach Registrierung auf https://portal.bestrecruiters.eu kann ein kostenloser Überblick abgerufen werden.

Weiterführende Informationen

Die Ergebnisse der Österreich-Studie wurden am 11. November im Lorely-Saal Wien veröffentlicht. Die Fotos stehen hier zum Download zur Verfügung. Auf unserer Website finden Sie die aktuellen Rankings , das Studienexzerpt sowie allgemeine Informationen zur Studie . Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne weiterführende Informationen wie individuelle Auswertungen und Grafiken.

Über BEST RECRUITERS

BEST RECRUITERS untersucht seit 2010 die Recruiting-Qualität der größten Arbeitgeber im D-A-CH-Raum. Die Bewertung basiert auf über 350 Kriterien in 9 Kategorien entlang der Candidate Journey. Für überdurchschnittliche Leistungen werden Gütesiegel vergeben.