Diskussion in der AK-Vollversammlung: Wie kann Sozialpolitik den Standort stärken?

Linz (OTS) -

Für die 6. Vollversammlung der XVII. Funktionsperiode am 10. November konnte Univ.-Prof. Dr. Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), als Gastreferent gewonnen werden. Unter dem Titel „Produktive Sozialpolitik: Strategien für einen starken Standort“ brachte er den Kammerrät:innen die Sicht der Wirtschaftsforschung auf die Frage näher, wie Sozialpolitik zur Stärke des Standorts beitragen kann.

„Die Vollversammlung ist das höchste Gremium der Arbeiterkammer und ein Ort, an dem unterschiedliche Perspektiven auf die Zukunft von Arbeit, Wirtschaft und Sozialstaat Platz haben. Wir schätzen den Austausch mit der Wissenschaft, gerade bei Fragen, die für die Beschäftigten im Land so zentral sind“ , sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Er ergänzt: „Für uns ist Sozialpolitik eine wichtige Investition in den Standort. Ein starker Sozialstaat, gute Daseinsvorsorge wie Kinderbildung- und -betreuung und eine verlässliche Gesundheitsversorgung stärken die Arbeitnehmer:innen, den sozialen Zusammenhalt und die Zukunft unserer Betriebe.“

In seinem Vortrag warnte IHS-Direktor Holger Bonin davor, die gute soziale Sicherung in Österreich angesichts der schlechten Haushaltslage über Bord zu werfen: „Gut gemacht sorgt sie nämlich nicht nur für eine gerechtere Verteilung, sondern auch für mehr Wachstum.“ Er zeigte an unterschiedlichen Beispielen, wie die Sozialpolitik weiterentwickelt werden könnte, um die im Land vorhandenen produktiven Ressourcen zum Nutzen von Wohlstand und Wohlfahrt noch besser auszuschöpfen.



Ein druckfähiges Bild von Univ.-Prof. Dr. Holger Bonin, Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), finden Sie hier zum Download.

Copyright: AK OÖ / Wolfgang Spitzbart