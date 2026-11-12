Ohne Wasser keine Hütten - Naturfreunde Österreich starten bundesweite Kampagne zu Wasserknappheit

Wien (OTS) -

Wasser ist auf alpinen Hütten keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Sommer 2026 mussten einzelne Hütten ihren Betrieb stark einschränken oder Wasser anliefern lassen. Mit einer bundesweiten Initiative wollen die Naturfreunde Österreich gemeinsam mit Landesorganisationen und Fachleuten den Wissenstransfer verstärken, Lösungen sichtbar machen und konkrete Forderungen an die Politik formulieren.

Weniger Schnee, mehr Unsicherheit für Hütten

Laut GeoSphere Austria waren die zwölf Monate bis zum Sommer 2026 die trockensten seit Beginn der Messgeschichte 1850. Auch der Winter 2025/26 war mild und niederschlagsarm: Österreichweit fiel um 20 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt. Auch die mittleren Schneehöhen im DACH-Alpenraum zählten zu den fünf niedrigsten seit 1991. Besonders ausgeprägt war die Trockenheit im Norden und Osten Österreichs. Zwischen 1. Jänner und 12. August 2026 lag der Niederschlag in Niederösterreich um 43 Prozent und in Oberösterreich um 42 Prozent unter dem Klimamittel. In Wien und im Burgenland betrug das Defizit jeweils 39 Prozent, in Vorarlberg 35 und in Salzburg 33 Prozent.

„Schnee ist ein wichtiger natürlicher Wasserspeicher. Bleiben die Schneemengen aus, fehlt dieses Wasser später beim Abschmelzen in den wärmeren Monaten. Gleichzeitig erhöht die steigende Temperatur die Verdunstung und verstärkt die Trockenheit“, erklärt Arno Studeregger, Naturfreunde-Meteorologe und Experte der GeoSphere Austria. „Langfristig werden steigende Temperaturen und unregelmäßigere Niederschläge das Dürrerisiko weiter erhöhen. Wie stark sich das auf die Wasserversorgung auswirkt, hängt von den regionalen Bedingungen und den örtlichen Wasservorkommen ab.“

25 Hütten in sieben Bundesländern betroffen – nicht nur im Sommer

Bei 25 der rund 130 Naturfreunde-Hütten wurden in sieben Bundesländern Probleme mit der Wasserversorgung gemeldet. Aufgrund von versiegenden oder stark rückläufigen Quellen kam es zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung und Einschränkungen bei Sanitäranlagen. Wie konkret die Herausforderungen bereits sind, zeigte das Leopold-Happisch-Haus in Salzburg. Nachdem die Quelle versiegt und die Wasserspeicher leer waren, musste der reguläre Betrieb Ende Juli eingestellt werden. Viele andere Hütten waren auf Wasserlieferungen angewiesen.

Die Auswirkungen reichen über die Trinkwasserversorgung hinaus: Beim Haus Kolm-Saigurn in Salzburg konnte das Wasserkraftwerk aufgrund zu geringer Wasserführung im Winter 25/26 kaum Strom erzeugen. Dadurch war auch die Beheizung betroffen. „Wasserknappheit ist kein reines Sommerproblem, sondern trifft uns das ganze Jahr. Die Naturfreunde arbeiten seit Jahren daran, ihre Hütten an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Doch es braucht weitere Maßnahmen und dafür notwendige finanzielle Mittel “, so Regina Hrbek, Leiterin der Abteilung Hütten und Umwelt.

Die aktuelle Übersicht stellt nur eine Momentaufnahme dar. Welche Hütten wie stark betroffen sind kann sich saisonal ändern. Entscheidend sind u.a. Schneeschmelze, Quellschüttung und der Wasserverbrauch vor Ort.

Bundesweiter Wissenstransfer für gemeinsame Lösungen

Basis der Kampagne bildet ein bundesweiter interner Arbeitsprozess. Er setzt auf verstärkten Wissenstransfer zwischen den Hütten. Erfahrungen und bewährte Lösungen sollen so allen zugänglich sein. So können Hüttenverantwortliche voneinander lernen und müssen nicht bei null beginnen. In einem ersten Schritt sollen bereits umgesetzte Maßnahmen dokumentiert werden. Dabei sollen akute Problemfälle von langfristigen Risiken unterschieden und notwendige Investitionen ermittelt sowie finanziell bewertet werden. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bestehende Wasserbezugsrechte, werden dabei berücksichtigt. Auf dieser Grundlage wollen die Naturfreunde Österreich konkrete Forderungen an die Politik und Fördergeber formulieren.

Die möglichen Lösungen sind vielfältig und umfassen u.a. zusätzliche Regenwasserspeicher, neue Quellfassungen, Trinkwasseraufbereitungsanlagen, alternative Wasserbezugsquellen und wassersparende Sanitäranlagen. Einige dieser Maßnahmen werden auf Naturfreunde-Hütten bereits umgesetzt. Am Wiesberghaus am Dachstein wurde etwa ein zusätzlicher Trinkwasserspeicher mit 45 m³ Fassungsvermögen errichtet. Gereinigtes Abwasser wird hier außerdem nach mehreren Aufbereitungsstufen als Brauchwasser wiederverwendet. Die Bleckwandhütte in Salzburg verfügt nach einer umfassenden Sanierung nun über einen 84 m³ großen Regenwasserspeicher samt Trinkwasseraufbereitung. Allerdings zeigt sich auch hier: Ohne ausreichend Niederschlag stößt selbst eine solche Lösung an ihre Grenzen.

Langfristiges Umdenken, rasches Handeln

Neben technischen Maßnahmen ist auch Bewusstseinsbildung ein wichtiger Aspekt. Gäste sollen für einen sorgsamen Umgang mit Wasser sensibilisiert werden. Ansprüche an den alpinen Hüttenbetrieb müssen überdacht und eine Rückbesinnung auf ursprüngliche Gegebenheiten angedacht werden. Das bedeutet auch, Komfortangebote anzupassen, wo es für einen langfristigen Erhalt der Hütten notwendig ist. In vielen Fällen wird ein bewussterer Verbrauch allein nicht ausreichen, um die Versorgung langfristig sicherzustellen. Die Kampagne will daher bewusstseinsbildende Formate mit der Präsentation von Best-Practice-Beispielen, konkreten Lösungsvorschlägen und Forderungen an die Politik verbinden.

Auch wenn der Sommer 2027 niederschlagsreicher ausfallen sollte, dürfen langfristige Entwicklungen nicht aus dem Blick geraten. Denn die Folgen der Klimakrise lassen sich nicht mehr vollständig abwenden. „Wir dürfen nicht warten, bis die nächste Hütte schließen muss. Wir müssen rechtzeitig Lösungen und geeignete politische Rahmenbedingungen schaffen. Ansonsten stehen nicht nur einzelne Hütten, sondern auch ein Herzstück alpiner Kultur auf dem Spiel“, betont Andreas Schieder, Vorsitzender der Naturfreunde Österreich.