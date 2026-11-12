Filmakademie Wien Werkschau 2026

Wien (OTS) -

Vom 24. bis 27. November 2026 präsentiert die Filmakademie Wien bereits zum 11. Mal die Werkschau: Insgesamt 29 Filme von Studierenden kommen im Gartenbaukino und im Stadtkino Wien auf die große Leinwand. Das Programm verbindet exklusive Previews mit aktuellen Festivalfilmen und lädt zur direkten Begegnung mit dem Filmnachwuchs ein.

Eröffnung – 24. November 2026, 20:00, Gartenbaukino

Zum Auftakt zeigt ein kuratiertes Programm die Bandbreite des künstlerischen Schaffens:

Schlund (Kurzspielfilm/experimenteller Kurzfilm, 11 Min, Preview): Ilja versucht inmitten der Ungewissheit des Ukraine-Krieges den Kontakt zu seiner Schwester zu halten und stößt an Grenzen – eigene und die der Realität.

Mittwoch, Donnerstag (Kurzspielfilm, 26 Min, Preview): Zwei Menschen begegnen sich jenseits ihres Alltags und finden sich in einem Spiel von Macht und Kontrolle wieder.

2006 Bikini Babes (Kurzspielfilm, 20 Min, Preview): Die 12-jährige Mila sucht nach Heimat zwischen Wiener Gemeindebau und kroatischem Strand.

Durch den Abend führt die Schauspielerin Marlene Hauser.

„Ich freue mich, dass im so besonderen Ambiente des Gartenbaukinos dieses Jahr drei Previews gezeigt werden können, die das breite Spektrum des Schaffens der Studierenden repräsentieren. Wie das gesamte Programm der Werkschau, zeigen auch diese drei in Teamarbeit und liebevoller Präzision entstandenen und fertiggestellten Filme, dass an der Filmakademie Wien die Entwicklung eigener und mutiger Handschriften möglich ist. Der genaue und fragende Blick der Filmemacher*innen auf unsere komplexe und oft widersprüchliche Gegenwart gibt mir – und ich hoffe, auch dem Publikum – Hoffnung“ , so Barbara Albert, Institutsleiterin der Filmakademie Wien.

Stadtkino-Programm und Rahmen

An den folgenden Tagen, 25. und 26. November, bietet das Stadtkino Wien einen abwechslungsreichen Querschnitt durch Jahrgänge, Genres und Formate. Neben Kurzspielfilmen und experimentellen Kurzfilmen ist heuer erstmals auch eine Serie dabei: HOW DID I GET HERE with Maitane Midby, ein sechsteiliges Künstlerinnenportrait, das die Dokumentarfilmerin Midby vorstellt und die Zusehenden bewusst zwischen Dokumentation und Inszenierung entscheiden lässt. Ergänzt wird das Programm durch Filme mit Festivalhistorie: Beim Filmfestival Max Ophüls Preis liefen bereits Arme Hunde (Kurzspielfilm über ein kleinkriminelles Pärchen) und A. will raus (Über Neutralität), der zudem in der Nachwuchsschiene NEST beim San Sebastian Filmfestival zu sehen war. Vor Kurzem wurde außerdem Hyäne in Sarajevo gezeigt. Gleichzeitig setzt die Werkschau auf viele brandneue Arbeiten als exklusive Previews – inhaltlich und formal reicht die Spannweite von Coming-of-Age über Horror und Sci-Fi bis zu Gesellschaftskritik, Feminismus, Trauer, Familiendynamik und mehr.

Rektorin Ulrike Sych: „Die Filme unserer Studierenden finden international große Anerkennung – das zeigen die zahlreichen Festivalerfolge auch in diesem Jahr. Die Werkschau bietet nun die Gelegenheit, die Vielfalt ihrer künstlerischen Arbeiten auf der großen Leinwand zu erleben. Ich gratuliere allen Beteiligten zu ihren beeindruckenden Arbeiten.“

Infotag Film und Breakfast Club

Über die Screenings hinaus versteht sich die Werkschau als Ort des Austauschs. Bereits zum fünften Mal findet daher im Rahmen der Werkschau der „Infotag Film“ statt – eine gemeinsame Initiative mit Cinema Next und der Akademie des Österreichischen Films. Im Mittelpunkt stehen Finanzierung, Verwertung und Arbeitsbedingungen, Rechte sowie Interessensvertretung(en). Auch der Cinema Next Breakfast Club kehrt zurück: Unter dem Titel „Der ‚erste‘ Film – mein Debüt“ berichten Studierende beim gemeinsamen Frühstück von ihren Erfahrungen auf dem Weg zum Debüt.

Das vollständiges Programm: https://www.filmakademie.wien/de/werkschau-2026/

Für die Eröffnung am 24.11.2026 sind noch Restkarten an der Abendkasse verfügbar.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Aufgrund der großen Nachfrage wird für das Stadtkino eine Reservierung empfohlen: www.stadtkinowien.at

In Erinnerung an Claudia Walkensteiner-Preschl

Claudia Walkensteiner-Preschl, ehemalige Institutsleiterin der Filmakademie Wien und Professorin für Film- und Medienwissenschaft ist am 08. November 2026 verstorben. Vor elf Jahren hat sie die Werkschau ins Leben gerufen – aus der Überzeugung heraus, dem filmischen Nachwuchs eine Bühne geben und jungen Filmschaffenden Sichtbarkeit ermöglichen zu wollen. Diese Initiative ist bis heute lebendig und trägt ihre Vision weiter. Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen, die ihr nahestanden, wir gedenken Claudia Walkensteiner-Preschl in dankbarer Erinnerung.

Nachruf der mdw: https://www.mdw.ac.at/2149/

Kontakt:

Katja Jäger

mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Institut für Film und Fernsehen - Filmakademie Wien

T +43 1 71155-2910

[email protected]