Das große Finale – „WIEnIEMAND ALLEIN“: Die schönsten Geschichten gelebter Nachbarschaft

Wien (OTS) -

Die Initiative „WIEnIEMAND ALLEIN – 500 Geschichten, die Wien zusammenhalten“ findet ihren feierlichen Abschluss: Am 20. November ab 16.30 Uhr werden im Raiffeisenhaus Wien in Anwesenheit von Stadtrat Peter Hacker die vier Würdigungspreise für besondere Nachbarschaftsgeschichten übergeben. Das Wiener Hilfswerk und die Stadt Wien machen damit jene Menschen sichtbar, die mit kleinen und großen Gesten den sozialen Zusammenhalt in Wien stärken. Alle Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Wien, 12.11.2026 – Wie aus fehlendem Kaffeezucker eine Umarmung wird, aus Fremden Freunde werden und wie die nachbarschaftlichen Reflexionen eines Mistkäfers aussehen: Die Abschlussveranstaltung von „WIEnIEMAND ALLEIN – 500 Geschichten, die Wien zusammenhalten“ rückt die kreativen Höhepunkte und überraschenden Facetten guter Nachbarschaft in den Mittelpunkt. Mit der Initiative haben das Wiener Hilfswerk und die Stadt Wien Wiener*innen dazu eingeladen, ihre persönlichen Geschichten gelebter Nachbarschaft in kurzen Instagram-Reels zu teilen. Am 20. November werden im Rahmen der Abschlussveranstaltung die Würdigungspreise an vier ausgewählte Geschichten vergeben.

Die eingereichten Reels erzählen von gegenseitiger Unterstützung, Begegnungen und gelebter Solidarität im unmittelbaren Lebensumfeld. Eine sechsköpfige Jury (Josef Taucher, Initiator des Nachbarschaftstags in Wien, Landtagsabgeordneter und SPÖ Klubvorsitzender, Monika Badilla, Stellvertretende Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien, Sabine Hofer-Gruber, Senior*innenbeauftragte der Stadt Wien, Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung, Amira Victor von wien.stabil, die journalistische Unterhaltungsshow, sowie Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks) bewertete die Beiträge und wählte jene Geschichten aus, die im Rahmen des Events besonders gewürdigt werden. Mit Preisen von bis zu 4.000 Euro wird ihr Engagement für ein solidarisches Miteinander in Wien ausgezeichnet.

„Gute Nachbarschaft zeigt sich oft in den kleinen Dingen: wenn jemand ein offenes Ohr hat, Unterstützung anbietet oder einfach für andere da ist. In einer Großstadt wie Wien sind solche Begegnungen besonders wertvoll. Sie stärken den Zusammenhalt und helfen vor allem, Einsamkeit entgegenzuwirken. Mit dieser Initiative werden jene Menschen vor den Vorhang geholt, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, dass Wien eine Stadt des Miteinanders bleibt“, so Peter Hacker, Amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport.

Soziale Teilhabe und Solidarität: Nachbarschaft wirkt

Die eingereichten Geschichten machen deutlich, dass sozialer Zusammenhalt nicht selbstverständlich ist, sondern vom Engagement jedes und jeder Einzelnen lebt, betont Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks: „Nachbarschaft lebt von den Menschen, die aufeinander zugehen, füreinander da sind und ihren Alltag miteinander teilen. Die vielen eingereichten Geschichten zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig Nachbarschaft in Wien ist: Sie erzählen von Menschen, die Initiative ergreifen, Gemeinschaft schaffen und ihr unmittelbares Lebensumfeld aktiv mitgestalten. Dieses Engagement verdient Anerkennung und soll auch über die Abschlussveranstaltung hinaus sichtbar bleiben – deshalb laden wir alle Wiener*innen herzlich ein, ihre Erlebnisse weiterhin auf Instagram mit uns zu teilen. So können wir gemeinsam zeigen, wie viel gelebtes Miteinander für den Zusammenhalt in unserer Stadt bewirkt.“

Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at/wieniemandallein

Das große Finale – Event zum Abschluss von WIEnIEMAND ALLEIN

Wann: Freitag, 20. November 2026, um 16.30 Uhr

Wo: Raiffeisen Forum im Raiffeisenhaus Wien

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien

Wer: Mit Stadtrat Peter Hacker und weiteren Ehrengästen

Mit Buffet und Präsentation ausgewählter Nachbarschafts-Reels.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen.

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]