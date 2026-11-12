INNOVATION AUSTRIA: Neue Web-Plattform für Österreichs Zukunftstechnologien

Wien (OTS) -

Quer durch Österreich entstehen bereits heute Lösungen für eine klimafreundliche Zukunft. Mit INNOVATION AUSTRIA bieten das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und der Klima- und Energiefonds österreichischen Technologien und Forschungsansätzen eine neue Bühne. Wechselnde Themenschwerpunkte geben Einblicke in die rasch fortschreitende Transformation von Industrie, Städten und Gesellschaft. Den Auftakt macht das Thema Industrielle Symbiose.

Die Schwerpunkte der Web-Plattform www.innovation-austria.gv.at orientieren sich an bestehenden Förderprogrammen des BMIMI und des Klima- und Energiefonds und werden gemeinsam laufend erweitert. Fachbeiträge, Interviews und Berichte aus aktuellen Forschungsprojekten zeigen, welche Technologien derzeit entstehen und wo sie Anwendung finden. Inhaltlich knüpft die Plattform zudem an die Industriestrategie der Bundesregierung an, die auf Innovation, Resilienz und nachhaltige Produktion setzt.

Innovationsminister Peter Hanke: „Österreich hat in Energie- und Umwelttechnologien viel zu bieten. Mit der neuen Plattform zeigen wir, welche Innovationskraft in unserem Land steckt. Forschung und Anwendung gehen Hand in Hand, und die Ergebnisse leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, sondern stärken auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts.“

Erster Schwerpunkt: Industrielle Symbiose

Industriebetriebe verbrauchen große Mengen an Energie und Rohstoffen. Gleichzeitig bleiben vielerorts wertvolle Ressourcen ungenutzt. Das Prinzip der Industriellen Symbiose sucht nach Möglichkeiten, diese Potenziale durch die Zusammenarbeit von Unternehmen auszuschöpfen. So kann etwa die Abwärme eines Produktionsbetriebs für die Wärmeversorgung an anderer Stelle genutzt werden. Auch industrielle Nebenprodukte lassen sich in andere Produktionsprozesse integrieren. Solche Kooperationen senken den Ressourcenverbrauch und machen industrielle Wertschöpfung nachhaltiger.

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Der erste Themenschwerpunkt zeigt, wie Industrielle Symbiose neue Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen eröffnet. Die gemeinsame Nutzung von Energie und Ressourcen birgt große Chancen, um industrielle Prozesse klimafreundlicher zu gestalten und gleichzeitig die regionale Wertschöpfung zu stärken.“

Wie sich Energie und Ressourcen über Betriebsgrenzen hinweg effizienter nutzen lassen, untersuchen gleich mehrere österreichische Forschungsprojekte: EISER (Energy Integration and Symbiosis for Enhanced Resilience) beschäftigt sich mit der Integration von Wärme und Wasser sowie der Optimierung industrieller Prozesse. CASCADE widmet sich der regionalen kaskadischen Nutzung geothermischer Ressourcen. Future Heat Highway wiederum entwickelt konkrete Pläne für überregionale Fernwärme-Transportleitungen in österreichischen Industrieregionen. Alle drei Projekte zeigen also unterschiedliche Ansätze der Industriellen Symbiose.

Förderungen und Netzwerke

Auf der Web-Plattform finden sich zudem ausführliche Informationen zu den Programmen und Kooperationen, mit denen Österreich Innovationen vorantreibt. Die FTI-Initiative für die Transformation der Industrie (FTI-TdI) des Klima- und Energiefonds fördert seit 2023 Spitzentechnologien und skalierbare Vorzeigeprojekte zur Dekarbonisierung der produzierenden Industrie. Das Innovationsnetzwerk NEFI (New Energy for Industry) betreibt seit 2024 mit NEFI+ einen eigenen Innovation Hub zur Industriellen Symbiose, der Forschungseinrichtungen und Industrieunternehmen systematisch vernetzt.

International ist Österreich in der „Net-Zero Industries Mission“ aktiv, die klimaneutrale Technologien für die Schwerindustrie bis 2030 zur Marktreife bringen will. Zudem übernahm Österreich 2021 die Koordination von Task 21 des IEA-Technologieprogramms IETS. Dieser untersucht, wie Industrielle Symbiose initiiert, skaliert und finanziert werden kann.

Neue Plattform baut auf Bewährtem auf

INNOVATION AUSTRIA ist das Nachfolgeprojekt der bisherigen Website energy-innovation-austria.at und vermittelt österreichische Forschungs- und Innovationsleistungen künftig mit erweitertem thematischem Fokus. Alle bisher veröffentlichten Beiträge bleiben auf der bestehenden Website abrufbar.