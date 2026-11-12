- 12.11.2026, 10:10:02
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Schrecklicher Fiaker-Unfall in der City
Pferde lagen zappelnd am Boden, Tierschützer:innen sind entsetzt
Es ist genau das erneut eingetreten, wovor wir immer wieder so eindringlich warnen. Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren!
Zu einem furchtbaren Unfall einer Fiaker-Kutsche ist es gestern Nachmittag um ca. 17 Uhr in der Inneren Stadt gekommen. Wie die Tageszeitung Heute via Leserreporter berichtet, sind die Pferde aus unbekannter Ursache durchgegangen. In einem Video auf heute.at ist zu sehen, wie sie durch die Einkaufspassage in der Rotenturmstraße hetzen, und schließlich gegen den Brunnen in der Ertlgasse krachen. Darauf stürzen beide Tiere mitsamt der Kutsche zu Boden. Für Tierfreund:innen sind die Szenen nur schwer zu ertragen. Verzweifelt versuchen die Pferde, aufzukommen, sind jedoch im Geschirr gefangen. Die hinzugezogene Berufsfeuerwehr rückte mit insgesamt 3 Einsatzfahrzeugen und 16 Personen an. Über den Gesundheitszustand der Pferde ist derzeit nichts bekannt. Eine Augenzeugin meinte gegenüber dem VGT, beobachtet zu haben, dass die Bremse der Kutsche nicht angezogen war.
VGT Vize-Obmann und Fiaker-Campaigner Georg Prinz: "
Es ist genau das erneut eingetreten, wovor wir immer wieder so eindringlich warnen. Pferde haben im Straßenverkehr nichts verloren! Sie sind sensible Fluchttiere, und wenn sie sich erschrecken, bedeutet das eine enorme Gefahr für die Tiere selbst als auch für alle Menschen rundherum. Um diese Zeit ist die City voll mit Menschen. Nicht auszudenken, wenn die Tiere in eine Menschenmenge hineingerast wären. Neben dem Schock und Verletzungen bei den Pferden hätte es auch Tote geben können!
Der VGT fordert ein Ende der Fiakerei, aus Schutz für die Tiere! Tierschutz-Stadtrat Czernohorszky, bitte handeln Sie endlich!"
Pressefotos (Copyright: VGT.at)
Liste an Fiaker- und Kutschenunfällen der letzten Jahre
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