Schrecklicher Fiaker-Unfall in der City

Wien (OTS) -

Zu einem furchtbaren Unfall einer Fiaker-Kutsche ist es gestern Nachmittag um ca. 17 Uhr in der Inneren Stadt gekommen. Wie die Tageszeitung Heute via Leserreporter berichtet, sind die Pferde aus unbekannter Ursache durchgegangen. In einem Video auf heute.at ist zu sehen, wie sie durch die Einkaufspassage in der Rotenturmstraße hetzen, und schließlich gegen den Brunnen in der Ertlgasse krachen. Darauf stürzen beide Tiere mitsamt der Kutsche zu Boden. Für Tierfreund:innen sind die Szenen nur schwer zu ertragen. Verzweifelt versuchen die Pferde, aufzukommen, sind jedoch im Geschirr gefangen. Die hinzugezogene Berufsfeuerwehr rückte mit insgesamt 3 Einsatzfahrzeugen und 16 Personen an. Über den Gesundheitszustand der Pferde ist derzeit nichts bekannt. Eine Augenzeugin meinte gegenüber dem VGT, beobachtet zu haben, dass die Bremse der Kutsche nicht angezogen war.