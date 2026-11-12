  • 12.11.2026, 10:07:02
  • /
  • OTS0062

AVISO: Pressegespräch - Österreichs Seilbahnen starten mit Zuversicht und Rückenwind in den Winter 2026/27, 17.11.2026, 11:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Österreichs Seilbahnwirtschaft startet nach dem bei Ersteintritten dritterfolgreichsten Winter der Geschichte motiviert und optimistisch in die neue Saison 2026/27. Die heimischen Betriebe zeigen sich bestens vorbereitet und sind sowohl betrieblich als auch technisch hervorragend aufgestellt. Laufende Investitionen in moderne Infrastruktur, Energieeffizienz und Beschneiung schaffen die Voraussetzungen für eine neuerlich erfolgreiche Saison. Dazu werden im Rahmen des Pressegesprächs auch Details zur aktuellen Beschneiungsstudie präsentiert.

Wie groß die wirtschaftliche Bedeutung der Seilbahnbranche für Österreich ist, zeigen auch aktuelle Zahlen einer neuen Wertschöpfungsstudie von MANOVA, die im Rahmen des Pressegesprächs erstmals präsentiert werden – gemeinsam mit einem Ausblick auf die bevorstehende Wintersaison, aktuelle Investitionen und strategische Zukunftsthemen im Rahmen der Wintersportstrategie 2040.

Ihre Gesprächspartner:

  • Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen (WKÖ)
  • Erich Egger, stellvertretender Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen (WKÖ)

Datum: Dienstag, 17. November 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Hotel MOTTO, Mariahilfer Straße 71A/Schadekgasse 20, 1060 Wien

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright