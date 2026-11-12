AVISO: Pressegespräch - Österreichs Seilbahnen starten mit Zuversicht und Rückenwind in den Winter 2026/27, 17.11.2026, 11:00 Uhr

Wien (OTS) -

Österreichs Seilbahnwirtschaft startet nach dem bei Ersteintritten dritterfolgreichsten Winter der Geschichte motiviert und optimistisch in die neue Saison 2026/27. Die heimischen Betriebe zeigen sich bestens vorbereitet und sind sowohl betrieblich als auch technisch hervorragend aufgestellt. Laufende Investitionen in moderne Infrastruktur, Energieeffizienz und Beschneiung schaffen die Voraussetzungen für eine neuerlich erfolgreiche Saison. Dazu werden im Rahmen des Pressegesprächs auch Details zur aktuellen Beschneiungsstudie präsentiert.

Wie groß die wirtschaftliche Bedeutung der Seilbahnbranche für Österreich ist, zeigen auch aktuelle Zahlen einer neuen Wertschöpfungsstudie von MANOVA, die im Rahmen des Pressegesprächs erstmals präsentiert werden – gemeinsam mit einem Ausblick auf die bevorstehende Wintersaison, aktuelle Investitionen und strategische Zukunftsthemen im Rahmen der Wintersportstrategie 2040.

Ihre Gesprächspartner:

Franz Hörl , Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen (WKÖ)

, Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen (WKÖ) Erich Egger, stellvertretender Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen (WKÖ)

Datum: Dienstag, 17. November 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Hotel MOTTO, Mariahilfer Straße 71A/Schadekgasse 20, 1060 Wien

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].