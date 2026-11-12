Schnellladen bis 480 kW: SMATRICS EnBW setzt am neuen Standort in Wien 23 erstmals auf Schnellladestationen von XCharge

Wien (OTS) -

Premiere in Österreichs größtem Schnellladenetz: Ab sofort stehen E-Mobilist:innen in Liesing acht High-Power-Charging-Ladepunkte (HPC) mit bis zu 480 kW Ladeleistung zur Verfügung. Mit dem Einsatz der neuen, besonders leistungsstarken Ultraschnelllader von XCharge rüstet sich SMATRICS EnBW bereits für zukünftige Fahrzeuggenerationen.

SMATRICS EnBW investiert in die Zukunft der E-Mobilität und stattet den neuen Ladestandort bei BILLA Plus in der Sterngasse 6, 1230 Wien, mit acht Ultraschnellladepunkten der neuesten Generation von XCharge aus. Die neue Schnellladetechnologie mit 480 kW ermöglicht, je nach Fahrzeug, das Aufladen von bis zu 640 Kilometern Reichweite in nur 20 Minuten. Damit bereitet SMATRICS EnBW ihre Ladeinfrastruktur schon jetzt auf kommende Fahrzeuggenerationen vor, die immer höhere Ladeleistungen verarbeiten können.

„Am neuen Standort in der Sterngasse in Wien feiern wir die österreichische Premiere der neuesten Schnellladestationen in unserem Schnellladenetz mit bis zu 480 kW. Mit diesen besonders leistungsstarken Chargern investieren wir gezielt in neue Ladetechnologien, um auch in Zukunft den Anforderungen von E-Mobilist:innen gerecht zu werden. Mit XCharge haben wir hierfür einen zuverlässigen Partner an unserer Seite“ , sagt Thomas Landsbek, CEO von SMATRICS EnBW.

Neue Partnerschaft mit XCharge

Um die Ladeinfrastruktur in Österreich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ auszubauen, ist SMATRICS EnBW eine Partnerschaft mit Ladeinfrastrukturhersteller XCharge eingegangen. Der Hersteller von Schnellladestationen mit den beiden Hauptsitzen in Hamburg und Austin (Texas) ist ein maßgeblicher Akteur innerhalb des europäischen Ladeinfrastruktur-Ökosystems und arbeitet in Deutschland bereits eng mit dem führenden Anbieter für Schnellladeinfrastruktur EnBW zusammen.

„Die Ausweitung unserer Zusammenarbeit mit der EnBW auf den österreichischen Markt ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein. Mit dem Einsatz unserer C7-Schnellladestationen mit bis zu 480 kW Ladeleistung im Netz von SMATRICS EnBW zeigen wir, wie leistungsfähige und zuverlässige Ladetechnologie den Ausbau einer zukunftssicheren Ladeinfrastruktur auch über Ländergrenzen hinweg unterstützt. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern einen weiteren Beitrag zur Mobilitätswende in Österreich zu leisten“ , erklärt Albina Iljasov, Co-CEO von XCharge.

Schnelles Laden auch beim Powersharing

Die neuen Schnellladestationen vom Typ C7 überzeugen nicht nur durch besonders kurze Ladezeiten, sondern auch durch eine höhere und konstant verfügbare Ladeleistung. Davon profitieren Kund:innen auch beim sogenannten Powersharing, also wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Ladestation laden: Die höhere Ladeleistung kann dazu beitragen, die Ladezeit spürbar zu reduzieren. Das ist insbesondere an Standorten von Handelspartnern ein Vorteil, wo Kund:innen ihr E-Auto bequem während des Einkaufs laden können.

SMATRICS EnBW plant, zukünftig weitere Schnellladestandorte in Österreich mit der neuen Hochleistungs-Ladeinfrastruktur von XCharge aufzubauen.

Foto, Abdruck honorarfrei ©SMATRICS: Neuer SMATRICS EnBW Ladestandort bei BILLA Plus in der Sterngasse in Wien 23 mit ultraschnellen Ladestationen von XCharge.

Über SMATRICS EnBW: SMATRICS EnBW ist ein Gemeinschaftsunternehmen von SMATRICS aus Österreich und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG aus Deutschland. SMATRICS EnBW betreibt das größte flächendeckende Ultraschnellladenetz Österreichs und baut dieses in hohem Tempo weiter aus – entlang von Autobahnen sowie in und um Ballungszentren. Alle ihre Ladestandorte betreibt SMATRICS EnBW zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien. 2026 kommen 250 weitere Schnellladepunkte in ganz Österreich hinzu. Alle Infos unter smatrics-enbw.com