  • 12.11.2026, 09:57:32
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  • OTS0049

Einladung zur PK: „Kassenarztmangel führt zu Landsterben“

Laut einer aktuellen Umfrage ist die ärztliche Versorgung eine der größten Herausforderungen für Gemeindevertreter.

Wien (OTS) - 

Einladung zur PK: „Kassenarztmangel führt zu Landsterben“

Laut einer aktuellen Umfrage ist die ärztliche Versorgung eine der größten Herausforderungen für Gemeindevertreter.

Wien (OTS) — Die Zahl der unbesetzten Kassenstellen ist nach wie vor sehr hoch. Im Vergleich Stadt-Land zeigt sich wenig überraschend, dass besonders im ländlichen Raum Kassenärzte teilweise Mangelware sind. Diese sind aber für die Zukunft der Gemeinden essentiell. Das hat auch eine aktuelle Umfrage unter Gemeindevertretern gezeigt, an der rund 1000 Befragte teilgenommen haben.

Die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer präsentiert in einer PK aktuelle Zahlen und Ergebnisse aus der Umfrage und skizziert mögliche Lösungswege für eine bessere ärztliche Versorgung in den Gemeinden.

Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Teilnehmer:

OMR Dr. Silvester Hutgrabner

Leiter des Referats für Hausapotheken und Medikamentenangelegenheiten in der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Carmen Berti-Zambanini
Obfrau des Schutzverbandes hausapothekenführender Ärzte

PK: „Kassenarztmangel führt zu Landsterben“



Datum: 13.11.2026, 11:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Österreichische Ärztekammer


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1010 Wien


Österreich



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