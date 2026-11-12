  • 12.11.2026, 09:42:33
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REMINDER: Medien-Einladung zum NEOS-Gemeindesymposium „Meine. Deine. Unsere Gemeinde.“ – morgen, 13.11.2026, 14:00 Uhr

mit NEOS-Klubobmann Yannick Shetty und NEOS-Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher

Wien (OTS) - 

Wie kann Österreich die Republik der besten Gemeinden werden? Zu dieser Frage lädt NEOS-Kommunalsprecherin Gertraud Auinger-Oberzaucher morgen zu einem Gemeindesymposium ins Parlament ein. Begrüßungsworte wird NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sprechen. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen österreichischer Gemeinden und die Frage, wie Aufgaben, Zuständigkeiten und finanzielle Verantwortung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden künftig besser verteilt werden, aber auch, wie Gemeinden in Zukunft organisiert werden können.

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Keynote des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung zur aktuellen Lage der Gemeinden sowie eine Diskussionsrunde mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie einer Vizebürgermeisterin aus fünf Bundesländern, die Einblicke in ihre kommunalpolitische Praxis geben. Junge Gemeindevertreter präsentieren ihre Ideen für die Gemeinden der Zukunft. Ein Blick in die Schweiz zeigt zudem, welche Erfahrungen der Kanton St. Gallen mit Gemeindereformen gemacht hat und was Österreich daraus lernen kann.

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

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