AK-Analyse: Die drei nachhaltigsten Fonds kommen aus Oberösterreich

Linz (OTS) -

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat gemeinsam mit CLEANVEST.org 243 als nachhaltig deklarierte Fonds analysiert. Die drei bestbewerteten nachhaltigen Fonds kommen allesamt aus Oberösterreich. Die Ergebnisse zeigen, dass es auch bei nachhaltigen Geldanlagen erhebliche Qualitätsunterschiede gibt und dass unabhängige Kriterien für Konsument:innen eine wichtige Orientierung bieten.

Die Bewertung basiert auf 23 Hauptkriterien und 122 Unterkriterien. Dabei werden nicht nur ökologische Aspekte berücksichtigt. Auch soziale Kriterien wie Kinderarbeit, Waffenproduktion, die Rechte indigener Völker und die Gleichstellung von Frauen fließen in die Analyse ein. Je nach Fondsart werden zudem Staaten und deren soziale sowie ökologische Rahmenbedingungen bewertet.

Grundlage sind die tatsächlichen Veranlagungen der Fonds, wobei jene geeigneten Fonds bewertet wurden, für die ausreichend aktuelle Portfoliodaten vorlagen. Die Ergebnisse zeigen damit, wie unterschiedlich Nachhaltigkeit bei Geldanlagen konkret umgesetzt wird. Die Reihung zeigt, welche Fonds nach den verwendeten Kriterien besonders gut abschneiden: An der Spitze steht der s KlimaMix der Sparkasse OÖ mit 97,9 Prozent, gefolgt vom KEPLER Umwelt Aktienfonds mit 93,7 Prozent und dem 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds mit 92,3 Prozent.

Strengere Regeln und neue EU-Vorgaben machen Transparenz wichtiger

Die Ergebnisse fallen in eine Phase wichtiger regulatorischer Veränderungen. Seit 27. September 2026 gelten in Österreich verschärfte Regeln gegen irreführende Nachhaltigkeitswerbung. Gleichzeitig wird auf EU-Ebene die Offenlegung nachhaltigkeitsbezogener Informationen bei Finanzprodukten reformiert. Umso wichtiger sind nachvollziehbare Kriterien und unabhängige Nachweise.

Das österreichische Umweltzeichen bietet Konsument:innen dabei eine zusätzliche Orientierung – ersetzt aber nicht die Prüfung, welche Unternehmen und Aktivitäten ein Fonds tatsächlich finanziert. Neun der zehn bestbewerteten Fonds tragen das Umweltzeichen UZ 49. Bei den elf bestplatzierten Anleihefonds sind sogar alle ausgezeichnet. Unter den zehn Top-Aktienfonds tragen sieben das Umweltzeichen, bei den zehn bestbewerteten Mischfonds sind es neun.



Worauf Konsument:innen achten sollten

Die Arbeiterkammer Oberösterreich empfiehlt, bei der Auswahl nachhaltiger Geldanlagen nicht allein auf Begriffe wie „grün“, „ethisch“ oder „nachhaltig“ im Fondsnamen zu vertrauen. Wichtig sind transparente Informationen zu den tatsächlichen Veranlagungen, nachvollziehbare Ausschlusskriterien und unabhängige Bewertungen.

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