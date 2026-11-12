Schnabel: Linke Flugabgabe-Fantasien gefährden Jobs, Wertschöpfung und internationale Anbindung

Wien (OTS) -

“Wer neue Gebührenmodelle im Flugverkehr einführt, schadet dem Standort – und letztlich allen: Den Beschäftigten, der Wirtschaft, dem Tourismus und den Passagieren. Die Flugabgabe muss einheitlich gesenkt werden. Wir dürfen zudem durch eine Business-Abgabe die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und seine Attraktivität als Wirtschaftsstandort nicht gefährden“, sagt ÖVP-Verkehrssprecher Joachim Schnabel. Hub-Airlines wie Austrian Airlines sind das Rückgrat des Wiener Flughafens. Sie verbinden Österreich mit wichtigen Wirtschaftszentren und ermöglichen zahlreiche Langstreckenverbindungen. ”Wer diese Airlines schwächt, gefährdet Verbindungen, von denen Export und Tourismus profitieren. Gerade auf der Langstrecke tragen die Erlöse aus der Business-Class zur Wirtschaftlichkeit der Flüge bei."



Business-Verbindungen sichern Aufträge und Arbeitsplätze

Fast 62 Prozent der Business-Class-Passagiere am Wiener Hub werden von der AUA befördert. “Wer die AUA zusätzlich belastet, gefährdet heimische Arbeitsplätze. Zusätzliche Belastungen schränken auch ihre Möglichkeiten ein, ihre Flotten zu erneuern. Wer Airlines schwächt, erschwert den Umstieg auf moderne und leisere Flugzeuge. Diese linken Flugabgabe-Fantasien haben negative Folgen für den Standort”, warnt Schnabel.



Internationale Anbindung schafft Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Mehreinnahmen für den Finanzminister

Laut Berechnungen von Economica hängen rund 1.000 Arbeitsplätze in der Luftverkehrswirtschaft an einer Million Passagieren. Jede zusätzliche Million Passagiere bringt mehr als 75 Millionen Euro an Wertschöpfung und einen fiskalischen Effekt von 34 Millionen Euro. “Einnahmen aus dem Tourismus sind dabei noch nicht berücksichtigt”, erinnert Abg. Schnabel.

“Während andere große europäische Flughäfen neue Langstreckenverbindungen erschließen, wird in Österreich noch darüber diskutiert ob, wir unseren Hub stärken und damit heimische Arbeitsplätze sichern. Wien-Schwechat muss mit den anderen europäischen Flughäfen mithalten können. Davon profitieren alle Passagiere durch ein breites Angebot. Wir wollen einen Standort Österreich, der international gut vernetzt ist und direkte Verbindungen zu den wichtigsten Wirtschaftszentren hat. Das Finanzministerium muss daher jetzt die Flugabgabe einheitlich senken – am Ende geht es um viele heimische Arbeitsplätze”, so Schnabel abschließend. (Schluss)