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Reminder Dienstag: "Perspektiven // Partnerschaften" der Wiener Ordensspitäler: Patient Journey – fair und digital zum Termin
Die Wiener Ordensspitäler starten gemeinsam unter dem Titel "Perspektiven // Partnerschaften" ein neues Veranstaltungsformat für die interessierte Öffentlichkeit, Führungskräfte aus dem Gesundheitswesen und Medien. Das erste Publikumsforum beschäftigt sich mit dem Thema "Patient Journey – fair und digital zum Termin". Nach Statements von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und ao. Univ.-Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), diskutieren zusätzlich Dr.in Gisela Ernst, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Abteilung Medizinrecht, Universität Wien, Sigrid Miksch-Rumpold, M.Sc., Leitung Kompetenzfeld Future Health der Vinzenz Gruppe, und Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch, Sprecher der Wiener Ordensspitäler, mit den Teilnehmer:innen. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.
Zeit: 17. November 2026, 17-19 Uhr
Ort: St. Josef Krankenhaus Wien (Salvatorsaal), Auhofstraße 189, 1130 Wien
Interessierte bitten wir um Anmeldung bis 16. November 2026 an [email protected]. Im Rahmen dieser Veranstaltung können durch die oder im Auftrag der Wiener Ordensspitäler Fotografien und/oder Filme erstellt werden. Mit der Anmeldung nehmen Teilnehmer:innen zur Kenntnis, dass Fotografien und Videomaterialien, auf denen sie abgebildet sind, zur Presseberichterstattung verwendet und in verschiedensten (sozialen) Medien, Publikationen und auf Webseiten der Wiener Ordensspitäler bzw. von Eipeldauer-Consulting veröffentlicht werden.
Die Wiener Ordensspitäler umfassen das Barmherzige Brüder Krankenhaus (1020 Wien), das Franziskus Spital (1030 und 1050 Wien) und die Spitäler der Vinzenz Kliniken Wien [Herz-Jesu Krankenhaus (1030 Wien), Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien (1060 Wien), Orthopädisches Spital Speising (1130 Wien), St. Josef Krankenhaus Wien (1130 Wien), Göttlicher Heiland Krankenhaus (1170 Wien)]. (Schluss) me
"Perspektiven // Partnerschaften" der Wiener Ordensspitäler: Patient Journey – fair und digital zum Termin
Datum: 17.11.2026, 17:00 Uhr - 17.11.2026, 19:00 Uhr
Art: Vorträge und Diskussionen
Ort: St. Josef Krankenhaus Wien (Salvatorsaal)
Auhofstraße 189
1130 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Eipeldauer-Consulting e.U.
Mag. Michael Eipeldauer
Telefon: +43 676 9222475
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.eipeldauer-consulting.com
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