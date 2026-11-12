ÖGARI: Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt der Mensch?

Wien, Villach (OTS) -



Donnerstag, 19. November 2026, 10:00 Uhr

Gottfried-von-Einem-Saal SÜD, Kongresszentrum Villach

Hybrides Pressegespräch – Teilnahme vor Ort und Online möglich



Unter dem Titel Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt der Mensch? lädt die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) zu einem Pressegespräch im Rahmen ihres Jahreskongresses nach Villach ein.

Ausgehend vom diesjährigen Kongressmotto Effizienz trifft Exzellenz – Der Mensch im Mittelpunkt beleuchten Vorstandsmitglieder der ÖGARI, wie eine medizinisch hochwertige, patient:innen-orientierte und zugleich verantwortungsvolle Gesundheitsversorgung gelingen kann.



Ihre Gesprächspartner und Themen

Univ.-Doz. Dr. Michael Zink, Präsident der ÖGARI

Medizin unter wirtschaftlichem Druck: Wo liegen die Grenzen des Sparens?

Warum Qualität, Patientensicherheit und Menschlichkeit auch unter zunehmen dem Kostendruck die entscheidenden Maßstäbe einer verantwortungsvollen Gesundheitsversorgung bleiben müssen.

Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Sinner, Präsidentin-elect der ÖGARI

Effizienz im Krankenhaus: Bessere Abläufe, bessere Versorgung

Wie die Anästhesiologie durch optimierte Prozesse, vorausschauende Planung und einen gezielten Ressourceneinsatz zur Qualität und Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung beitragen kann.

Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Judith Martini, MSc, DESA

Frauen in der Medizin: Ungenutzte Potenziale für die Gesundheitsversorgung

Warum bessere Arbeitsbedingungen, faire Karrierechancen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidend sind, um qualifizierte Ärztinnen langfristig im Gesundheitssystem zu halten.

Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Eva Schaden, MPH

Intensivmedizin – Warum eine sorgfältige Indikationsstellung unter Berücksichtigung des Allgemeinzustands und der Gebrechlichkeit (Frailty) entscheidend ist und weshalb qualitativ hochwertige Intensivmedizin auch die langfristigen Folgen kritischer Erkrankungen berücksichtigen muss. Welche Rolle dabei die Prävention des Post-Intensive-Care-Syndroms (PICS), Frühmobilisation und strukturierte Nachsorge spielen.

Univ.-Prof. Dr. Martin Dünser

Notfallmedizin: Die richtige Versorgung zur richtigen Zeit

Warum funktionierende Rettungs- und Notfallketten, klare Zuständigkeiten und die gezielte Nutzung medizinischer Ressourcen für Patientensicherheit und Behandlungserfolg entscheidend sind.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar

Schmerzmedizin – Früh behandeln statt Folgekosten tragen

Warum eine frühzeitige und angemessene Behandlung chronischer Schmerzen nicht nur Leid lindern, sondern auch langfristige gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Folgen reduzieren kann.



Im Anschluss an die Statements stehen die Expert:innen für Fragen, Antworten und Interviews zur Verfügung.



Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme und Berichterstattung ein.

Link zur Online-Teilnahme: