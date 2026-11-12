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ÖGARI: Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt der Mensch?
Einladung zum Pressegespräch im Rahmen der Jahrestagung AIC 2026
Donnerstag, 19. November 2026, 10:00 Uhr
Gottfried-von-Einem-Saal SÜD, Kongresszentrum Villach
Hybrides Pressegespräch – Teilnahme vor Ort und Online möglich
Unter dem Titel Medizin unter Spardruck: Wie viel Effizienz verträgt der Mensch? lädt die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) zu einem Pressegespräch im Rahmen ihres Jahreskongresses nach Villach ein.
Ausgehend vom diesjährigen Kongressmotto Effizienz trifft Exzellenz – Der Mensch im Mittelpunkt beleuchten Vorstandsmitglieder der ÖGARI, wie eine medizinisch hochwertige, patient:innen-orientierte und zugleich verantwortungsvolle Gesundheitsversorgung gelingen kann.
Ihre Gesprächspartner und Themen
Univ.-Doz. Dr. Michael Zink, Präsident der ÖGARI
Medizin unter wirtschaftlichem Druck: Wo liegen die Grenzen des Sparens?
Warum Qualität, Patientensicherheit und Menschlichkeit auch unter zunehmen dem Kostendruck die entscheidenden Maßstäbe einer verantwortungsvollen Gesundheitsversorgung bleiben müssen.
Univ.-Prof.in Dr.in Barbara Sinner, Präsidentin-elect der ÖGARI
Effizienz im Krankenhaus: Bessere Abläufe, bessere Versorgung
Wie die Anästhesiologie durch optimierte Prozesse, vorausschauende Planung und einen gezielten Ressourceneinsatz zur Qualität und Wirtschaftlichkeit der Krankenhausversorgung beitragen kann.
Univ.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Judith Martini, MSc, DESA
Frauen in der Medizin: Ungenutzte Potenziale für die Gesundheitsversorgung
Warum bessere Arbeitsbedingungen, faire Karrierechancen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entscheidend sind, um qualifizierte Ärztinnen langfristig im Gesundheitssystem zu halten.
Assoc.-Prof.in Priv.-Doz.in Dr.in Eva Schaden, MPH
Intensivmedizin – Warum eine sorgfältige Indikationsstellung unter Berücksichtigung des Allgemeinzustands und der Gebrechlichkeit (Frailty) entscheidend ist und weshalb qualitativ hochwertige Intensivmedizin auch die langfristigen Folgen kritischer Erkrankungen berücksichtigen muss. Welche Rolle dabei die Prävention des Post-Intensive-Care-Syndroms (PICS), Frühmobilisation und strukturierte Nachsorge spielen.
Univ.-Prof. Dr. Martin Dünser
Notfallmedizin: Die richtige Versorgung zur richtigen Zeit
Warum funktionierende Rettungs- und Notfallketten, klare Zuständigkeiten und die gezielte Nutzung medizinischer Ressourcen für Patientensicherheit und Behandlungserfolg entscheidend sind.
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar
Schmerzmedizin – Früh behandeln statt Folgekosten tragen
Warum eine frühzeitige und angemessene Behandlung chronischer Schmerzen nicht nur Leid lindern, sondern auch langfristige gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Folgen reduzieren kann.
Im Anschluss an die Statements stehen die Expert:innen für Fragen, Antworten und Interviews zur Verfügung.
Wir laden Sie sehr herzlich zur Teilnahme und Berichterstattung ein.
Link zur Online-Teilnahme:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/6IZWmqojTNKr-oPxNISJ2Q
Rückfragen & Kontakt
Fischill PR
Dr. Britta Fischill
Telefon: +43 676 3039699
E-Mail: [email protected]
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