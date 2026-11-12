NEOS zu Teilarbeitsfähigkeit: Gesundheitliche Einschränkungen dürfen keine berufliche Sackgasse sein

Wien (OTS) -

Bei einer parlamentarischen Enquete am 11.11.2026 diskutierten NEOS-Sozialsprecher Johannes Gasser und NEOS-Inklusionssprecherin Fiona Fiedler mit Expert:innen und Interessenvertreter:innen über neue Wege der Arbeitsmarktteilnahme für Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen.

Die Zahlen zeigen den Handlungsbedarf: Fast die Hälfte der arbeitslosen Menschen über 50 hat gesundheitliche Einschränkungen. Gleichzeitig wird es mit zunehmendem Alter schwieriger, nach einem Jobverlust wieder Arbeit zu finden. Viele ältere Menschen wechseln daher nicht direkt aus einer Beschäftigung in die Pension, sondern aus der Arbeitslosigkeit. Außerdem ist ein Drittel der Zugänge in die Invaliditätspension auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Dabei kann eine geeignete Erwerbstätigkeit die Rehabilitation unterstützen, gerade bei Menschen mit psychischen Krankheitsbildern.

Für Gasser ist Teilarbeitsfähigkeit ein wichtiger Ansatz, um älteren Menschen und Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen eine längerfristige berufliche Perspektive zu eröffnen: „Anstelle der bisherigen Unterscheidung zwischen voller Arbeitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit braucht es ein flexibleres Modell, das unterschiedliche individuelle Leistungsfähigkeiten berücksichtigt und damit den Verbleib beziehungsweise die Rückkehr ins Erwerbsleben erleichtert.“

Gasser betont: „Modelle, die Strafzahlungen für Unternehmen vorsehen, heilen keinen kaputten Rücken, schaffen keine Qualifikationen und bringen niemanden zurück in Beschäftigung. Die Betroffenen brauchen individuelle Unterstützung, passende Arbeitsplätze und echte Perspektiven. Angepasste Arbeitszeiten und Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung sollen Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen die selbstbestimmte Ausübung einer Erwerbstätigkeit ermöglichen.“

Für Gasser liegt die zentrale Herausforderung darin, dass Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht ausreichend individuell unterstützt werden. Dadurch werden sowohl die Rehabilitation als auch der Verbleib im Berufsleben und die Rückkehr in Beschäftigung erschwert: „Es kann nicht sein, dass Menschen, die arbeiten wollen und auch noch arbeiten können, durch starre Regeln aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden. Wer beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nur noch 20 statt 40 Stunden arbeiten kann, soll dafür die passenden Rahmenbedingungen vorfinden. Davon profitieren nicht nur die Betroffenen, sondern auch unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem. Denn jede erhaltene Arbeitsfähigkeit ist wertvoll“, so Gasser.

Inklusionssprecherin Fiedler betont, dass ein inklusiver Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderungen nicht nur den Zugang zu Beschäftigung ermöglicht, sondern auch gleichberechtigte berufliche Perspektiven eröffnen muss: „Ein fairer Arbeitsmarkt bedeutet: Menschen mit Behinderung müssen echte Chancen bekommen. Inklusion am Arbeitsmarkt heißt nicht nur, dabei zu sein. Es braucht angemessene Vorkehrungen am Arbeitsplatz, faire Bezahlung und soziale Absicherung. Menschen mit Behinderung müssen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt am Berufsleben teilzunehmen und ihren eigenen beruflichen Weg zu gestalten.“