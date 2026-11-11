Bundesministerin Holzleitner verleiht Österreichischen Frauenpreis 2026: „Diese Frauen machen Österreich gerechter“

Wien (OTS) -

Am 11. November 2026 wurden auf Einladung der Frauenministerin in den Räumlichkeiten der Oesterreichischen Nationalbank herausragende Frauen mit dem Österreichischen Frauenpreis ausgezeichnet, die mit ihrer Forschung, ihrem Engagement und ihren Pionierleistungen in besonderem Ausmaß zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen beitragen.

Unter dem Dach des Österreichischen Frauenpreises wurden auch heuer zwei Staatspreise verliehen: Mit dem Käthe Leichter-Staatspreis wurde Sylvia Mieszkowski, Professorin für Britische Literatur an der Universität Wien, für ihre herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Frauen- und Geschlechterforschung und ihren wissenschaftspolitischen Einsatz zur Verankerung der Gender Studies in der österreichischen Hochschul- und Forschungslandschaft ausgezeichnet. Der Grete Rehor-Staatspreis ging an die Gerichtsmedizinerin Andrea Berzlanovich für ihren langjährigen und vielschichtigen Einsatz für die Opfer von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt und ihre Pionierinnen-Arbeit in der Gerichtsmedizin. Mit dem Käthe Leichter-Lebenswerkpreis wurde das außergewöhnliche frauenpolitische Engagement der Journalistin, Publizistin und Herausgeberin Susanne Feigl gewürdigt. Als langjährige Wegbegleiterin Johanna Dohnals leistete sie mit deren Biografie einen unverzichtbaren Beitrag zur Bewahrung des feministischen Gedächtnisses der Zweiten Republik. Neun weitere Preise wurden vergeben: fünf Grete Rehor-Preise in den Kategorien Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften, MINT und Digitalisierung sowie Kunst, Kultur und Medien und vier Käthe Leichter-Preise.

Bundesministerin Holzleitner: „Diese Frauen machen Österreich gerechter. Frauen wie Andrea Berzlanovich, die sich über Jahrzehnte für Opfer von geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt eingesetzt und tabuisierte Gewalt sichtbar gemacht hat. Frauen wie Sylvia Mieszkowski, die sich für die Verankerung der Gender Studies an unseren Hochschulen einsetzt, auch wenn der Gegenwind stärker wird. Und Frauen wie Susanne Feigl, die als Wegbegleiterin von Johanna Dohnal das feministische Gedächtnis unseres Landes bewahrt. Sie alle sind großartige Pionierinnen.“

Die Preisträgerinnen des Österreichischen Frauenpreises 2026 im Überblick:

Käthe Leichter-Staatspreis (gestiftet von der Frauenministerin): Sylvia Mieszkowski

(gestiftet von der Frauenministerin): Sylvia Mieszkowski Käthe Leichter-Lebenswerkpreis (gestiftet von der Frauenministerin): Susanne Feigl

(gestiftet von der Frauenministerin): Susanne Feigl Käthe Leichter-Preis (gestiftet vom BMASGPK): Michaela Moser

(gestiftet vom BMASGPK): Michaela Moser Käthe Leichter-Preis (gestiftet vom BMB): Heidemarie Egger

(gestiftet vom BMB): Heidemarie Egger Käthe Leichter-Preis (gestiftet von der Arbeiterkammer Wien): Waltraud Schütz

(gestiftet von der Arbeiterkammer Wien): Waltraud Schütz Käthe Leichter-Preis (gestiftet von der Oesterreichischen Nationalbank): Gerlinde Hauer

(gestiftet von der Oesterreichischen Nationalbank): Gerlinde Hauer Grete Rehor-Staatspreis (gestiftet von der Frauenministerin): Andrea Berzlanovich

(gestiftet von der Frauenministerin): Andrea Berzlanovich Grete Rehor-Preis Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften (gestiftet vom BMWET): Anna Gawin

(gestiftet vom BMWET): Anna Gawin Grete Rehor-Preis Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften (gestiftet von der Oesterreichischen Nationalbank): Alexia Fürnkranz-Prskawetz

(gestiftet von der Oesterreichischen Nationalbank): Alexia Fürnkranz-Prskawetz Grete Rehor-Preis MINT und Digitalisierung (gestiftet vom BKA, Staatssekretariat für Digitalisierung): Christiane Wendehorst

(gestiftet vom BKA, Staatssekretariat für Digitalisierung): Christiane Wendehorst Grete Rehor-Preis MINT und Digitalisierung (gestiftet vom Frauenfonds LEA): Ronke Babajide

(gestiftet vom Frauenfonds LEA): Ronke Babajide Grete Rehor-Preis Kunst, Kultur und Medien (gestiftet vom BMWKMS): Verein Frauenmuseum Hittisau

Frauenministerin Holzleitner: „Johanna Dohnal hatte die Vision einer menschlichen Zukunft, ohne Rollenzwänge und ohne Gewaltverhältnisse. Nichts von dem, was Frauen in diesem Land seither erreicht haben, ist vom Himmel gefallen. Es wurde Schritt für Schritt konsequent durchgesetzt und es wird gerade wieder in Frage gestellt. Darauf gibt es nur eine Antwort: nicht leiser werden. Die Preisträgerinnen zeigen, wie das geht.“

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