Erneut Fiaker-Unfall in Wien: Es reicht jetzt endgültig, Herr Bürgermeister Ludwig!

Wien/Lochen (OTS) -

Wieder einmal ist es mitten in der Wiener Innenstadt zu einem erschreckenden Fiaker-Unfall gekommen. Die beiden eingespannten Pferde gingen in der Rotenturmstraße durch, gerieten in Panik und prallten gegen einen Springbrunnen. Zahlreiche Menschen wurden Zeugen des Vorfalls.

"Eine Großstadt ist kein Lebensraum für Pferde!", betont Johanna Stadler, Geschäftsführerin der Tierschutzorganisation Pfotenhilfe. "Der heutige Vorfall zeigt einmal mehr, wie gefährlich der Einsatz von Pferden im hektischen Stadtverkehr ist. Fahrzeuge, Baustellen, Menschenmengen und damit verbunden viel Lärm und unvorhersehbare Verkehrssituationen gehören zum Alltag einer Großstadt. Für Fluchttiere wie Pferde bedeutet diese Umgebung eine enorme Belastung und ein permanentes Stress- und Gefahrenpotenzial!"

Nicht nur für die Tiere, auch für Menschen eine Gefahr

Fiaker-Unfälle gefährden nicht nur die Pferde, auch Fahrgäste, Passanten und andere Verkehrsteilnehmer können jederzeit zu Schaden kommen. "Wiens Bürgermeister muss jetzt endlich reagieren", so Stadler an Michael Ludwig. "Wie viele Unfälle soll es denn noch geben, bis die Stadt Wien erkennt, dass Fiaker und moderner Großstadtverkehr nicht zusammenpassen?"

Andere Städte als Vorbild

Viele Städte setzen bereits auf moderne, motorisierte und pferdefreie Alternativen für touristische Kutschenfahrten, wie etwa Prag, Brüssel, Mumbai, Philadelphia, Barcelona oder Verona und bald auch New York. "Der heutige Unfall darf nicht einfach als unglücklicher Zwischenfall abgehakt werden. Er muss ein Weckruf für die Verantwortlichen sein: Pferde gehören auf die Weide, nicht in den Großstadtverkehr!", so Stadler abschließend.

Bilder: So wollen Pferde leben: Glückliche Pferde am Tierschutzhof Pfotenhilfe.