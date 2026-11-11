Fachtagung im Parlament zeigt, wie Barrierefreiheit bei denkmalgeschützten Gebäuden gelingen kann

Wien (PK) -

Wo ein Wille ist, da ist selbst in historischen Mauern ein Weg. Das ist eines der Fazits des zweiten Teils der heutigen Fachtagung "Barrierefreiheit im Denkmal: Anspruch, Praxis, Zukunft" im Parlament. Mehrere Expertinnen und Experten zeigten dabei Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag, wie Barrierefreiheit in denkmalgeschützten Gebäuden ermöglicht werden kann. So legte Clemens Novak von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) Problemstellungen bei Liegenschaften der BIG dar und präsentierte die umgesetzten Lösungen. Ebenso präsentierten mehrere Expertinnen und Experten aus dem Bereich der Barrierefreiheit und des Denkmalschutzes umgesetzte Beispiele zur Steigerung der Barrierefreiheit aus ihrer Arbeitspraxis. Diese reichten vom Wiener Burgtheater und dem Parlamentsgebäude, über die Festung Hohensalzburg bis hin zur Bregenzer Landesbibliothek.

Barrierefreiheit am Baudenkmal: Lösungen aus der Praxis der BIG

Clemens Novak von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) sprach über Planungs- und Ausführungsprozesse "am" Baudenkmal. Dabei habe er den Titel bewusst gewählt, da die Prozesse über das Gebäude hinausgehen und auch die Umgebung miteinbeziehen. "Denkmalschutz und Barrierefreiheit stehen einander nicht im Widerspruch", schloss sich Novak den Impulsvorträgen vom Vormittag an (siehe Parlamentskorrespondenz 1066/2026). Wichtig sei auch, die Baukultur ein Stück weit in die Zukunft zu tragen, sagte er.

So gab es etwa bei der Campus Akademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften einen zu kleinen Aufzug ab dem Zwischenpodest. Das Areal sei ein abgeschlossener Bereich gewesen, der im Zuge der Herstellung der Barrierefreiheit für die Öffentlichkeit geöffnet wurde. Durch Aufzugseinbauten und Bestandsadaptierungen sei die Barrierefreiheit hergestellt worden, unterstrich er. Auch wenn der Lift nicht 145 cm breit ist, sei er für jene Personen hilfreich, die ohne Rollstuhl kommen, oder kurzzeitig aus dem Rollstuhl aufstehen können.

Auch beim Josephinum, dem historischen Museum der Medizinischen Universität Wien, musste erst an der Barrierefreiheit gearbeitet werden. Vor den Adaptierungen habe es viele Stufenanlagen gegeben, betonte Novak. Die Baukultur sollte erhalten bleiben, verwies er etwa auf den Erhalt des Stiegengeländers, das durch zusätzliche Handläufe ertüchtigt wurde. Im Sinne der Barrierefreiheit wurden Geländeanpassungen durchgeführt und ein neuer Zugang geschaffen.

Das Palais Springer-Rothschild sei vor ähnlichen Problemen gestanden. Dort sei ein neuer barrierefreier Zugang über den Innenhof geschaffen worden, indem das Hofniveau teilweise abgesenkt wurde. Neue Ausgänge seien geschaffen und attraktive Raumnutzungen ermöglicht worden. Als zusätzlichen Gewinn nannte Novak die neue Aufenthaltsqualität im Innenhof, der nun auch von anderen Benutzergruppen genutzt werde.

Keiler: Barrierefreie Erschließung historischer Gebäude in Vorarlberg

Barbara Keiler, Landeskonservatorin für Vorarlberg, präsentierte Beispiele für die barrierefreie Erschließung historischer Gebäude. So sei etwa bei der Bezirkshauptmannschaft in der Feldkircher Altstadt ein Glasbau im Innenhof mit einem gemeinsamen Eingang, Serviceschalter, Sicherheitskontrolle und einem Lift zu sämtlichen Bürogeschoßen errichtet worden. Trotz anfänglicher Diskussionen füge sich der Glasbau laut Keiler gut in die Altstadt ein.

Weitere Beispiele seien die Löwenapotheke in Bregenz mit einer Zugangsrampe und einem taktilen Leitsystem sowie Lifteinbauten in der zum Ärztehaus adaptierten Villa Lorünser und für ein Architekturbüro im Dachgeschoß in Bludenz. Keiler verwies zudem auf Rampen bei kirchlichen Bauten, einen in historisch passenden Proportionen gestalteten Anbau beim Bregenzerwald Museum in Bezau und die Landesbibliothek in Bregenz. In der Zisterzienserabtei Mehrerau seien auf Wunsch der Klostergemeinschaft barrierefreie Zugänge und Bäder geschaffen worden, damit auch Brüder mit Beeinträchtigungen weiterhin an den täglichen Gebeten teilnehmen können.

Benesch: Barrierefreiheit auch kommunizieren

Emil Benesch vom Österreichischen Behindertenrat begrüßte die Vielfalt der Projekte, vermisste aber bei mehreren Beispielen Informationen zur Barrierefreiheit auf deren Webseiten. Eine "Zugänglichkeitserklärung" könne den unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen Rechnung tragen. Bereits umgesetzte Verbesserungen müssten auch kommuniziert werden.

Barrierefreie Lösungen habe es schon früher gegeben, verwies Benesch zudem etwa auf die von blinden Menschen geschätzten Handläufe in Otto-Wagner-Stationen oder auf gut mit Rollstühlen befahrbare Kirchenböden. Man solle jedoch auch keine Scheu vor der Anpassung historischer Gebäude haben, da diese oft selbst bereits über die Jahrhunderte vielfach umgebaut worden seien. Besonders strenge Anforderungen seien bei öffentlichen Institutionen wie Bezirkshauptmannschaften anzulegen, die alle Menschen aufsuchen können müssten. Entscheidend sei, die durchgehende Barrierefreiheit für unterschiedliche Personengruppen zu durchdenken, so Benesch.

Salcher erläutert Wiener Beispiele vom Burgtheater bis zum Stadttempel

Bei der Barrierefreiheit stelle sich für das Bundesdenkmalamt nie die Frage, ob diese möglich sei, sondern lediglich wie sie umgesetzt werden könne, betonte Wolfgang Salcher, Landeskonservator für Wien. Es gebe zwar rote Linien im Denkmalschutz, diese beträfen aber nicht die Barrierefreiheit. Als Beispiel präsentierte Salcher etwa das Burgtheater, das nach 138 Jahren nun in wenigen Tagen einen barrierefreien Zugang in Form einer modernen Hebeanlage im Treppenbereich erhalte. Hinzu kämen rollstuhlgerechte Toiletten, Rollstuhlplätze im Zuschauerraum sowie ein vom Theaterfoyer aus zugänglicher Aufzug, der auch eine ästhetische Bereicherung darstelle.

Beim Wiener Stadttempel sei im Zuge der barrierefreien Adaptierungen der Eingang verlegt worden, im Sisi Museum ermöglichten nun Rampen statt Stufen einen uneingeschränkten Rundgang. Als weitere Beispiele nannte Salcher das Parlament, Wiener Gemeindebauten, das Otto-Wagner-Areal und Schuberts Geburtshaus. Barrierefreiheit und Denkmalschutz schlössen einander nicht aus, resümierte Salcher, sondern erforderten lediglich mehr Kreativität von allen Beteiligten.

Hruska: Normen als Werkzeuge für passende Lösungen

Der Architekt und Experte für umfassende Barrierefreiheit, Bernhard Hruska, erklärte, dass unterschiedliche Gebäudetypen und Personengruppen unterschiedliche Lösungen im Sinne der Barrierefreiheit erforderten. Die vorgestellten Projekte böten dafür viele gute Praxisbeispiele. Hruska unterstrich die Bedeutung von Normen als Werkzeuge, die je nach Aufgabenstellung eingesetzt werden könnten. Die Beschäftigung mit entsprechenden Standards reiche bis in die 1970er-Jahre zurück. Technische Weiterentwicklungen spiegelten sich auch in den Normen wider. Neben Denkmalschutz, Barrierefreiheit und bestehender Bausubstanz seien auch Anforderungen wie Erdbebensicherheit und Brandschutz zu berücksichtigen. Es brauche ein frühzeitig entwickeltes Konzept, das eine durchgehend barrierefreie Nutzungskette sicherstelle, so Hruska.

Hody: Zusammenarbeit ist wichtig

An Denkmal-Projekten seien viele Menschen beteiligt und wenn diese gut zusammenarbeiteten, könne vieles gelingen, zeigte sich Eva Hody, Landeskonservatorin für Salzburg im Bundesdenkmalamt, überzeugt. Sie präsentierte dazu mehrere Beispiele aus ihrem Arbeitsbereich. So sei der barrierefreie Umbau der Festung Hohensalzburg eine besondere Herausforderungen gewesen. Diese sei in ihrer Funktion ursprünglich gebaut worden, um Menschen abzuhalten. Heute sei sie hingegen ein Tourismus-Hotspot. Um die barrierefreie Erreichbarkeit des Burghofs zu ermöglichen, seien mehrere Maßnahmen wie ein Felsdurchstich oder die Errichtung einer Rampe notwendig gewesen.

Neue Nutzungsanforderungen sollten auch beim Umbau des Gebäudekomplexes der Stiftung Mozarteum umgesetzt werden. Neben der barrierefreien Erschließung wurde auch die Errichtung eines Pausenfoyers für Konzerte angestrebt. Beim Umbau des Mirabell Gartens sollte der Zugang zu diesem verbessert werden. Eine Herausforderung sei dabei unter anderem der Niveauunterschied zum Mirabellplatz gewesen, erläuterte die Expertin.

Reinalter: Barrierefreiheit schafft Zugang

Barrierefreiheit sei ein wichtiges Thema, da es Zugang schafft und damit sei diese auch ein Mehrwert für Gebäude, betonte Andreas Reinalter, Leiter der Abteilung "Behindertenrechte, Grundsatzfragen, EU, UN" im Sozialministerium. Er hob die positive Entwicklung des Barrierefreiheitsthemas über die Jahre hervor. Im Bereich der Barrierefreiheit bei Denkmälern sprach sich der Experte dafür aus, die einzelnen Fälle genau zu prüfen, um so die besten Ergebnisse zu erzielen. Diese Lösungen seien auch für ein Tourismusland wie Österreich sehr wichtig. Dies zeige sich auch daran, dass Österreich bereits zwei Mal den europäischen Access City Award gewonnen hat.

Novakovic: Gute Lösungen sind möglich

In ihrer Berufslaufbahn habe sie allzu oft gehört, dass Barrierefreiheit wegen des Denkmalschutzes nicht möglich sei, erklärte abschließend die Barrierefreiheitsbeauftragte des Parlaments, Tatjana Novakovic. Die in der Fachtagung gezeigten Beispiele würden zeigen, dass es hier eine positive Entwicklung gegeben habe. Die Herstellung von Barrierefreiheit sei zwar eine nicht leichte Aufgabe, es könnten aber gute Lösungen entstehen. (Schluss Fachtagung "Barrierefreiheit im Denkmal") gla/pst/wit

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.