  • 11.11.2026, 16:01:32
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SPÖ-Himmer: Fünf Schwerpunkte für die Hochschulen der Zukunft

Hochschulstrategie 2040 nimmt Gestalt an – SPÖ will Arbeitsbedingungen an Hochschulen verbessern, Kettenverträge und Befristungen zurückdrängen und die Studienbeihilfe absichern

Wien (OTS) - 

Bei der Hochschulstrategie 2040 geht es jetzt in die heiße Phase: Ab heute haben die Arbeitsgruppen vier Wochen Zeit, zu den fünf Handlungsfeldern und ihren „Leuchttürmen“ Rückmeldungen zu geben. „Mit der neuen Hochschulstrategie wollen wir verkrustete Strukturen aufbrechen, unsere Hochschulen gerechter machen und unsere Spitzenforschung voranbringen“, so SPÖ-Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer. ****

Fünf „Leuchttürme“ ebnen den Weg unserer Hochschulen für die kommenden Jahre. Österreichs Universitäten und Hochschulen sollen selbstbestimmter handeln und demokratischer werden. Wissenschaftsregionen sollen zu mehr Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen führen. Eine gute Hochschulbildung darf nicht an Herkunft, finanziellen Hürden oder einer bestimmten Lebensphase scheitern. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollen stärker mit Unternehmen und der Verwaltung zusammenarbeiten, um Spitzenforschung auch in Anwendung zu bringen. Langfristige Karrieremöglichkeiten und gute Arbeitsbedingungen sollen Hochschulen für Mitarbeiter:innen attraktiv machen.

SPÖ will Mitarbeiter:innen und Studierende stärken

Einen besonderen Fokus legt Himmer auf die Mitarbeiter:innen an den Hochschulen. Rund 80 % des wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Personals sind befristet angestellt. „Befristungen und unsichere Perspektiven schrecken Talente ab und gefährden langfristig die Qualität von Forschung und Lehre. Die Hochschulstrategie ist eine gute Grundlage, damit hier ein Umdenken stattfindet. Wir müssen die unsicheren Kettenverträge zurückdrängen und mehr langfristige Anstellungen schaffen“, so Himmer. Die Studienbeihilfe soll nachhaltig abgesichert werden. Auch neue Formen von Teilzeitstudien sollen kommen, um Studieren besser mit Erwerbstätigkeit und Care-Arbeit vereinbar zu machen. (Schluss) mf/ff

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