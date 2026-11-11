FPÖ – Hafenecker: „ORF einmal mehr mit Halbwahrheiten unterwegs“

Wien (OTS) -

Der tragische und auf das Schärfste zu verurteilende Anschlag in der polnischen Stadt Krakau habe wieder einmal vor Augen geführt, wie wichtig ein objektiver ORF wäre, sagt heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker: „Von Beginn an hat der ORF auf allen Kanälen von einem mutmaßlich rechtsextremen Anschlag gesprochen, ohne dass es dafür entsprechende Beweise gegeben habe. Nur kurz später – in der Nacht auf den heutigen Tag – meinte der ORF plötzlich in einem Artikel, dass die erste Einschätzung einer mutmaßlich rechtsextremen Ideologie des Täters ‚wohl vorschnell‘ gewesen sei. Diese Panne wirft kein gutes Licht auf den Staatsfunk.“

Immer wieder rühme sich der ORF selbst dafür, dass er über Faktenchecker verfüge und es mit der Information besonders genau nehme. Der ORF ist auch Teil des EBU-Faktencheck-Netzwerks. „Wenn ich als Redaktion nicht davon überzeugt bin, dass eine Information absolut wasserdicht ist, darf ich sie nicht als Fakt darstellen – da hilft auch das beigefügte Wort ‚mutmaßlich‘ nichts“, so Hafenecker, der die Verantwortlichen am Küniglberg auffordert, in Zukunft mehr Sorgfalt walten zu lassen, denn: „Als Staatsfunk gelten für den ORF strengere Maßstäbe als für andere Medien. Gerade deshalb, weil der ORF auch immer selbst darauf hinweist, dass die von ihm verbreiteten Nachrichten auch stimmen.“

Über den Grund für die offenbar vorschnelle Einordnung des schrecklichen Anschlags in Krakau lasse sich nur spekulieren – eines stehe aber fest: „Wir brauchen einen ORF, der objektiv informiert. Deshalb ist es wichtig, das ORF-Volksbegehren zu unterstützen. Es steht für einen ORF ohne Zwangsgebühr, objektive Information und für einen echten Österreich-Sender mit Fokus auf Information, Sport, Bildung, Kultur und Regionales.“

SERVICE: Das ORF-Volksbegehren kann analog und digital unterschrieben werden. Alle Infos dazu gibt´s auf www.orf-volksbegehren.at.