65 Jahre OeAD: Wie Bildung und internationale Zusammenarbeit Österreich stärken

Wien (OTS) -

2025 standen 125,1 Mio. Euro für internationalen Austausch sowie Projekte zur Verfügung. Das Jubiläum richtet den Blick auf die Wirkung öffentlicher Investitionen und die Herausforderungen von morgen.

Was 1961 mit der Betreuung internationaler Studierender begann, ist heute die praktische Umsetzung bildungs- und wissenschaftspolitischer Ziele: Der OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung, feiert am 13. November sein 65-jähriges Bestehen. Im Auftrag des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dem Bildungsministerium, dem Bundeskanzleramt und weiteren öffentlichen Auftraggebern wie beispielsweise der ADA sowie der Europäischen Kommission schafft er Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte, unterstützt internationale Kooperationen und bringt Wissenschaft, Kultur und neue Kompetenzen in Bildungseinrichtungen.

Das Jubiläum zeigt: Internationale Zusammenarbeit stärkt Österreich und öffentliche Investitionen in Bildung entfalten ihren Nutzen dort, wo sie bei Menschen und Institutionen ankommen.

Von acht Mitarbeitenden zu Österreichs Agentur mit internationaler Reichweite

Der „Österreichische Auslandstudentendienst ÖAD“ wurde am 13. November 1961 gegründet, um Studierende aus dem Ausland beim Aufenthalt in Österreich zu unterstützen. Aus diesem Auftrag entwickelte sich über die Jahrzehnte eine wesentlich breitere Aufgabe: Mit dem Ausbau europäischer Bildungsprogramme, der Internationalisierung von Hochschulen und Wissenschaft sowie neuen Angeboten für Schulen wuchsen die Tätigkeitsfelder. 2009 wurde der OeAD in eine gemeinnützige GmbH des Bundes umgewandelt; seit 2021 trägt er den Namen „OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung“.

Internationalisierung ist ein Standortvorteil

Wenn junge Menschen im Ausland lernen, wenn Forschende grenzüberschreitend zusammenarbeiten oder Bildungsinstitutionen internationale Partnerschaften aufbauen, profitieren nicht nur die unmittelbar Beteiligten. Wissen, Erfahrungen und langfristige Netzwerke fließen nach Österreich zurück. Als nationale Agentur für Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps sowie durch internationale Stipendien und Kooperationen macht der OeAD diese Verbindungen möglich. So werden über diese EU-Programme im Zeitraum 2021 bis 2027 mehr als 270.000 Österreicher:innen Auslandserfahrungen machen können. In einer von geopolitischen Spannungen geprägten Welt gewinnen belastbare Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen zusätzlich an Bedeutung. Europa entsteht dabei nicht allein durch Verträge, sondern durch gemeinsames Lehren, Lernen und Arbeiten.

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner gratuliert: „Der OeAD bringt Menschen zusammen und macht aus internationaler Zusammenarbeit konkrete Chancen! Gerade in einer Zeit, in der Grenzen wieder stärker betont und internationale Zusammenarbeit infrage gestellt werden, müssen wir Brücken bauen. Wenn Menschen gemeinsam lernen und forschen, entstehen Verständnis und Vertrauen. Bildung und Wissenschaft dürfen keine Privilegien sein. Sie müssen allen Menschen Chancen eröffnen. Dafür braucht es starke öffentliche Institutionen und Menschen, die diese Chancen möglich machen. Herzlichen Glückwunsch zu 65 Jahren OeAD und auf viele weitere Jahre, in denen wir gemeinsam Türen öffnen und Menschen zusammenbringen!“

Öffentliches Geld wird zu konkreten Chancen

2025 standen 125,1 Mio. Euro für die Förderung von Mobilitäten und Projekten zur Verfügung (Auszahlungen des OAD an Begünstigte). Hinter diesen Summen stehen Auslandsaufenthalte, gemeinsame Bildungsprojekte z. B. in der Digitalisierung, Kooperationen von Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Maßnahmen, die Schulen und andere Bildungsinstitutionen stärken. Der OeAD verbindet die strategischen Ziele seiner öffentlichen Auftraggeber mit einer verlässlichen Programmumsetzung und macht Fördermöglichkeiten für Menschen und Einrichtungen niederschwellig zugänglich.

Mit dem Wachstum des Portfolios konnte der OeAD auch seine Wirtschaftlichkeit deutlich steigern. Während die Tätigkeitsfelder ausgeweitet wurden und dabei das Budget stieg, konnte der OeAD seit 2019 den Anteil der Kosten seiner zentralen Verwaltungsstruktur („overhead“) am gesamten Personal- und Sachaufwand um rund 27 Prozent senken.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass wir zusätzliche Aufgaben übernehmen und unser Programmvolumen steigern können, ohne unsere Verwaltung im gleichen Ausmaß auszubauen. Das ist ein wichtiger Teil unseres Anspruchs, mit öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll umzugehen. Entscheidend ist für uns aber nicht nur die Effizienz, sondern vor allem, welchen Unterschied unsere Arbeit für Menschen und Institutionen in Österreich macht. Diese Wirkung wollen wir künftig noch stärker sichtbar machen“, betont OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice.

Bildung schafft Zukunft – weit über das Klassenzimmer hinaus

Zum Auftrag des OeAD gehört längst mehr als die Förderung von internationaler Mobilität. Seine Programme und Kompetenzzentren bringen Wissenschaft und kulturelle Bildung in die Praxis, unterstützen Demokratie- und Holocaust Education und stärken digitale Kompetenzen. Mehr als 700 Wissenschaftsbotschafterinnen und Wissenschaftsbotschafter ermöglichen beispielsweise direkte Begegnungen mit Forschung in Schulen, Kindergärten und Bibliotheken. Kulturelle Bildungsprojekte öffnen jährlich 146.000 Schülerinnen und Schülern neue Zugänge zum Lernen. Im Programm „Starke Schule. Starke Gesellschaft“ setzen sich 130.000 Schülerinnen und Schüler in mehr als 6.100 Workshops mit Demokratie, Medienkompetenz und einem respektvollen Miteinander auseinander. So wirkt Bildung nicht nur auf die individuelle Entwicklung, sondern auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auf die Fähigkeit, kritisch, selbstbestimmt und demokratisch zu handeln.

„Seit 65 Jahren eröffnet der OeAD jungen Menschen neue Bildungswege und Perspektiven – in Österreich und weit darüber hinaus. Gute Bildung schafft Chancen und ist die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Heute ist der OeAD ein zentraler Umsetzungspartner, der Schulen und Bildungseinrichtungen dabei unterstützt, neue Themen und Kompetenzen wirksam in die Praxis zu bringen. Damit stärkt er nicht nur Schülerinnen und Schüler unmittelbar, sondern leistet einen entscheidenden Beitrag zur Qualität und Weiterentwicklung unseres Bildungssystems“, betont Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

65 Jahre Erfahrung mit Blick auf die nächsten Herausforderungen

Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern das Lernen, Lehren und Arbeiten. Gleichzeitig verlangen internationale Krisen nach verantwortungsvoll gestalteter Kooperation, wissenschaftlichem Austausch und belastbaren Netzwerken. Für den OeAD bedeuten diese Entwicklungen, Programme wirksam, transparent und effizient umzusetzen und ihren Nutzen nachvollziehbar zu machen. Die Schwerpunkte der kommenden Jahre liegen unter anderem auf verantwortungsvoller Internationalisierung, der Verbindung von Bildung und Gesellschaft sowie Qualität und Transparenz im Bildungssystem.

„Wir können auf 65 Jahre Erfahrung aufbauen. Für uns ist das Jubiläum aber vor allem ein Blick nach vorne: Internationale Zusammenarbeit, Bildungschancen und wissenschaftlicher Austausch werden für Österreich weiter an Bedeutung gewinnen. Der OeAD sorgt dafür, dass aus bildungs- und wissenschaftspolitischen Zielen konkrete Möglichkeiten für Menschen und Institutionen entstehen“, sagt OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice.

Über den OeAD

Der OeAD ist Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung und eine gemeinnützige GmbH im Eigentum der Republik Österreich. Er setzt im Auftrag öffentlicher Stellen und der Europäischen Union nationale, europäische und internationale Programme in Bildung, Wissenschaft, Forschung, Jugend, Kultur und Sport um. Er ist nationale Agentur für Erasmus+ und das Europäische Solidaritätskorps in Österreich. www.oead.at

Weitere Informationen:

Broschüre „OeAD. Success in figures” (EN)

OeAD-Meilensteine

OeAD-Jahresbericht