Die lange Nacht des Stadtstreichers

Wien Breitensee (OTS) -

Seit 300 Folgen unternimmt DER KLEINE STADTSTREICHER jeden Freitag um 21:50 Uhr im Community-TV Ausflüge an interessante Orte und zu spannenden Events, und das längst schon nicht mehr nur in Wien. Anlässlich der 300. Folge bittet OKTO-Redakteur Florian Müller Sendungsmacher Richard Cieslar am Freitag, den 13. November um 21:50 Uhr zum Interview. Auf vier Best-of-Sendungen folgen 15 vom Sendungsmacher kuratierte Wiederholungen.



Wie kam es zur Idee der Sendung und warum läuft sie auf OKTO? Wie entsteht eine Sendung des kleinen Stadtstreichers? Wann hat der kleine Stadtstreicher begonnen, sich am Land herumzutreiben? Benützt der kleine Stadtstreicher eigentlich künstliche Intelligenz? Diese Fragen stellt OKTO-Redakteur Florian Müller um 21:50 Uhr dem Sendungsmacher Richard Cieslar an jenem Ort, an dem die allererste Sendung aufgenommen wurde, nämlich im Pötzleinsdorfer Schlosspark.



Ab 22:05 Uhr sind die vier Best-of-Folgen zu sehen. Die Wiederholungen von insgesamt 15 Folgen von 23:20 bis 4:00 Uhr früh starten bei der ersten Folge und führen über die Spuren des Kaisermühlenblues, das Wiener Schiffmuseum und das Parlament bis nach Jedenspeigen. Auch zahlreiche Erinnerungen wie das Interview mit dem Künstler Michael Seida, Theaterstücke wie Baskerville und Anatol oder ein Konzert von Monti Beton sind dabei.



In der OKTOTHEK und auf youtube können Sie alle vergangenen Folgen des kleinen Stadtstreichers abrufen.