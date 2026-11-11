  • 11.11.2026, 15:33:02
  • /
  • OTS0148

Die lange Nacht des Stadtstreichers

Über sechs Stunden Jubiläumsprogramm der OKTO-Serie zur 300. Folge am 13.11.2026

Das Interview zur 300. Folge
Wien Breitensee (OTS) - 

Seit 300 Folgen unternimmt DER KLEINE STADTSTREICHER jeden Freitag um 21:50 Uhr im Community-TV Ausflüge an interessante Orte und zu spannenden Events, und das längst schon nicht mehr nur in Wien. Anlässlich der 300. Folge bittet OKTO-Redakteur Florian Müller Sendungsmacher Richard Cieslar am Freitag, den 13. November um 21:50 Uhr zum Interview. Auf vier Best-of-Sendungen folgen 15 vom Sendungsmacher kuratierte Wiederholungen.

Wie kam es zur Idee der Sendung und warum läuft sie auf OKTO? Wie entsteht eine Sendung des kleinen Stadtstreichers? Wann hat der kleine Stadtstreicher begonnen, sich am Land herumzutreiben? Benützt der kleine Stadtstreicher eigentlich künstliche Intelligenz? Diese Fragen stellt OKTO-Redakteur Florian Müller um 21:50 Uhr dem Sendungsmacher Richard Cieslar an jenem Ort, an dem die allererste Sendung aufgenommen wurde, nämlich im Pötzleinsdorfer Schlosspark.

Ab 22:05 Uhr sind die vier Best-of-Folgen zu sehen. Die Wiederholungen von insgesamt 15 Folgen von 23:20 bis 4:00 Uhr früh starten bei der ersten Folge und führen über die Spuren des Kaisermühlenblues, das Wiener Schiffmuseum und das Parlament bis nach Jedenspeigen. Auch zahlreiche Erinnerungen wie das Interview mit dem Künstler Michael Seida, Theaterstücke wie Baskerville und Anatol oder ein Konzert von Monti Beton sind dabei.

In der OKTOTHEK und auf youtube können Sie alle vergangenen Folgen des kleinen Stadtstreichers abrufen.

Rückfragen & Kontakt

OKTO COO & Communications
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OKT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Das Interview zur 300. Folge [Bild, 0.95MB]

Okto - Community TV-GmbH

Rückfragen & Kontakt

OKTO COO & Communications
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright