  • 11.11.2026, 15:29:02
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AVISO: Freitag, 13.11., 16:30 Uhr – Barbara Neßler und Sigi Maurer – Grünes Netzwerktreffen Elementarpädagogik

Wien (OTS) - 

Die Grünen laden zur Veranstaltung mit Barbara Neßler, Sprecherin für Elementarpädagogik, und Sigi Maurer, stv. Klubobrau und Bildungssprecherin, ein.

Gemeinsam mit Elementarpädagog:innen und Stakeholdern aus dem Bereich geht es um die aktuellen Herausforderungen und die Zukunft der Elementarpädagogik in Österreich. Mit dabei sind außerdem Felix Stadler und Julia Malle (Grüne Wien) sowie Reinhard Ammer und Anne-Sophie Bauer (Grüne Oberösterreich).

Ort: Parlament, Lokal 3 „Theophil Hansen“, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Zeit: Freitag, 13.11., 16:30 Uhr (Einlass ab 16:00 Uhr, Ende ca. 19:00 Uhr)

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

Barbara Neßler und Sigi Maurer: Grünes Netzwerktreffen Elementarpädagogik

Die Grünen laden zur Veranstaltung mit Barbara Neßler und Sigi Maurer ein. Gemeinsam mit Elementarpädagog:innen und Stakeholdern aus dem Bereich geht es um die aktuellen Herausforderungen und die Zukunft der Elementarpädagogik in Österreich. Mit dabei sind außerdem Felix Stadler und Julia Malle (Grüne Wien) sowie Reinhard Ammer und Anne-Sophie Bauer (Grüne Oberösterreich).

Datum: 13.11.2026, 16:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Parlament, Lokal 3 „Theophil Hansen“
Dr. Karl-Renner-Ring 3
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: [email protected]

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[Freitag, 13.11.2026, 16:30]

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