Zugang zu Medikamenten verbessern und erleichtern! Ärztekammer nimmt Gesundheitsministerin beim Wort.

Wien (OTS) -

„Zig Kilometer beschwerliche Wege für kranke Menschen, vergeudete Zeit, die der Volkswirtschaft schadet, sinnlose CO2-Belastung – das sind nur einige Auswirkungen des anachronistischen Gebietsschutzes für Apotheken“, kritisiert Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer. „Statt zusätzliche Impfstellen zu schaffen für Impfstoffe, die das Ministerium offensichtlich nur sehr schwer beschaffen kann, sollten wir besser mit einfachen und naheliegenden Maßnahmen für eine bessere Patientenversorgung anfangen.“ Einige Beispiele: Hausärzte sollten Patienten beim Hausbesuch gleich das benötigte Medikament abgeben können. Und durch Medikamentenabgabe in der Ordination würden One-Stop-Shops geschaffen, und Patientinnen und Patienten könnten sich schneller ihrer Genesung widmen. „Warum zwingen wir kranke Menschen, sich auf den Weg in die nächste geöffnete Apotheke zu machen?“, fragt Steinhart. „Und wenn wir uns in der Gesundheitspolitik schon so gerne Inspiration aus dem Ausland holen, warum ermöglicht die Regierung dann nicht den Zugang zu rezeptpflichtigen Medikamenten über Online-Apotheken wie in Schweden oder Dänemark?“

Mit solchen Maßnahmen könnte die Versorgung problemlos und schnell deutlich erleichtert und zugänglicher gemacht werden, folgert der ÖÄK-Präsident: „Wenn es der Gesundheitsministerin mit ihren jüngsten Aussagen in diese Richtung ernst ist, dann sollte sie schleunigst in die Umsetzung gehen – wir nehmen die Ministerin hier beim Wort.“