Fachtagung im Parlament: Barrierefreiheit und Denkmalschutz dürfen kein Gegensatz sein

Wien (PK) -

Die Frage wie Denkmalschutz und Barrierefreiheit gut miteinander verbunden werden können, steht heute im Zentrum der Fachtagung "Barrierefreiheit im Denkmal - Anspruch, Praxis, Zukunft" im Parlament. Über Lösungsansätze diskutieren Expertinnen und Experten aus den Bereichen Denkmalschutz und Denkmalpflege, Ausbildung, Planung sowie Vertreterinnen und Vertreter für Menschen mit Behinderungen.

Zu Beginn der Veranstaltung sprach Christine Steger, Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, über Erfahrungen aus Schlichtungen. Petra Weiss und Beatrix Hoche-Donaubauer vom Bundesdenkmalamt präsentierten anschließend aktuelle Ansätze in der Baudenkmalpflege. Barbara Sima-Ruml vom Denkmalbeirat referierte zum Thema "Barrierefreies Bauen in der Lehre". Einblicke in Spannungsfelder und praxisorientierte Lösungen in der Schweiz gewährte Christine Barz von der Kantonalen Denkmalpflege Zürich. In einem weiteren Vortrag wird Clemens Novak von der Bundesimmobiliengesellschaft heute Nachmittag über Barrierefreiheit für Wissenschaftsbauten sprechen. Danach werden Beispiele aus der Praxis der Baudenkmalpflege in Österreich vorgestellt.

Bei der Präsentation der Impulsvorträge kommen inklusive Techniken zum Einsatz. Die Inhalte werden auch in Schriftdolmetschung, Gebärdensprache und mit Graphic Recording zur Verfügung gestellt. Dazu gibt es Erklärungen in einfacher Sprache.

Rosenkranz: Barrierefreiheit bedeutet Möglichkeit zur Teilhabe

Die Vereinbarkeit von Barrierefreiheit und Denkmalschutz habe im Hohen Haus eine besondere Bedeutung, sagte Nationalratspräsident Walter Rosenkranz in seinen Begrüßungsworten. Bei der umfassenden Sanierung des historischen Parlamentsgebäudes sei es daher besonders wichtig gewesen, die denkmalgeschützte Substanz zu erhalten und gleichzeitig den Anforderungen einer zeitgemäßen Nutzung des Gebäudes gerecht zu werden. Als Nationalratspräsident sei es ihm ein besonderes Anliegen, dass das Parlament ein offenes Haus sei, betonte Rosenkranz. Denn die Demokratie lebe davon, dass Menschen an ihr teilhaben können - dies gelte für die demokratische Mitbestimmung ebenso wie für den Zugang zu den Einrichtungen des Staates.

Barrierefreiheit sei daher viel mehr als eine bautechnische Frage, sagte der Nationalratspräsident. Sie sei wesentliche Voraussetzung dafür, dass gesellschaftliche und demokratische Teilhabe auch tatsächlich möglich sei. Gleichzeitig müsse auch Verantwortung für das historische Erbe übernommen werden. Diese ende nicht beim Erhalt von Mauern und Fassaden, denn historische Gebäude sollen auch weiterhin genutzt werden können und ihren Platz im gesellschaftlichen Leben behalten, so Rosenkranz.

Gemeinsam Lösungen aufzeigen

Der Präsident des Bundesdenkmalamtes Christoph Bazil betonte, dass Barrierefreiheit und Denkmalschutz kein Gegensatz sein dürfen. Die heutige Fachtagung ziele daher darauf ab, gemeinsame Lösungen aufzuzeigen. Christine Steger, Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen, hielt am Beginn der Veranstaltung fest, dass niemand, der ein Gebäude betreten will, erfahren sollte, dass er "nicht mitgedacht" wurde. Für jeden Menschen soll Teilhabe möglich sein, ohne die eigene Anwesenheit begründen oder organisieren zu müssen, so Steger.

Denkmalschutz und Barrierefreiheit als zwei "berechtigte Anliegen"

In ihrem Impulsvortrag sprach Steger zum Thema "Gesellschaftlicher Wandel und Werte als Auftrag". Sie wies darauf hin, dass das erste Gesetz zum Denkmalschutz aus dem Jahr 1923 stammt und entstanden ist, als Barrierefreiheit noch kein Thema war. Heute sei Barrierefreiheit Rechtspflicht und Wertefrage, betonte sie. Allerdings würden Denkmalschutz und Barrierefreiheit heute oftmals als Gegensatz gelten. Tatsächlich handle es sich um zwei berechtigte Anliegen, die im Einzelfall abgewogen werden müssten, betonte sie.

Bei Schlichtungsverfahren in der Praxis werde oftmals deutlich, dass Barrierefreiheit erst zu spät bedacht werde, führte sie weiter aus. Außerdem habe sich gezeigt, dass Denkmalschutz in manchen Fällen als "pauschales Argument" eingesetzt werde, obwohl es beispielsweise gar keine Gespräche mit dem Denkmalamt gegeben habe. Zentral seien daher Begehungen und frühe Gespräche, denn diese würden häufig zu tragfähigen Kompromissen führen, bevor Positionen sich verhärten, betonte Steger. Sie rief außerdem zur Einbindung von Menschen mit Behinderungen auf, da diese Barrieren erkennen, die in Plänen nicht sichtbar werden.

Aktuelle Ansätze in der Baudenkmalpflege

Denkmalschutz und Barrierefreiheit stünden gleichermaßen im öffentlichen Interesse, hielt Petra Weiss vom Bundesdenkmalamt in ihrem Vortrag fest. Ihre Institution begleite das Thema der Barrierefreiheit schon lange und unterstütze die Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer dabei, Denkmäler alltagstauglich zu machen und nachhaltig zu verbessern. Aufgrund der Einzigartigkeit jedes Denkmals, seien standardisierte Lösungen aber nicht möglich. Wichtig dabei sei jedoch die Definition fachlicher Vorgaben im Rahmen der Standards der Baudenkmalpflege, so Weiss.

Barrierefreiheit sei für uns alle ein Gewinn, betonte Weiss' Kollegin Beatrix Hoche-Donaubauer. In vielen Fällen sei es gelungen, den aufwendigen Planungsanspruch der Barrierefreiheit umzusetzen. Hoche-Donaubauer brachte dazu verschiedene Beispiele aus der Praxis. Das betrifft etwa die Gestaltung barrierefreier Eingänge, Rampen und Wege sowie Aufzugseinbauten. Bei der denkmalgerechten Planung zur Barrierefreiheit gehe es einerseits um baulich objektspezifische Anpassungen sowie um flexible und bedarfsorientierte Lösungsansätze. Andererseits würden medial unterstützende Tools zur besseren Information und Orientierung verstärkt eingesetzt, so Hoche-Donaubauer.

Forderung nach Barrierefreiheit als Pflichtfach

Um barrierefreies Bauen in der Lehre drehte sich der Impulsvortrag von Barbara Sima-Ruml. Sie ist Amtssachverständige für barrierefreies Bauen, Lehrbeauftragte an der TU Graz und Mitglied des Denkmalbeirates. Obwohl es für Menschen ohne Behinderungen sehr schwierig sei, sich ein Leben mit Behinderungen vorzustellen, werde barrierefreies Bauen in der Lehre kaum berücksichtigt, kritisierte sie.

Von den sechs Universitäten und vier Fachhochschulen in denen in Österreich Architektur, Bauingenieurswesen oder Bauwirtschaft gelehrt werde, würden nur vier dieser Hochschulen eigene Wahl- oder Pflichtfächer für barrierefreies Bauen anbieten. Politik und Universitäten müssten daher ins Gespräch kommen, forderte Sima-Ruml. Denn obwohl bereits im Jahr 2012 ein Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention Barrierefreiheit als Pflichtfach vorgesehen habe, wurde dieses Ziel nie umgesetzt und inzwischen in einem neuen Aktionsplan bereits stark abgeschwächt. Als Grund dafür gelte die Autonomie der Universitäten, so Sima-Ruml.

Blick über die Grenzen nach Winterthur

Einen grenzüberschreitenden Einblick zum Umgang mit Denkmalschutz und Barrierefreiheit anhand ausgewählter Beispiele der Schweizer Stadt Winterthur lieferte Christine Barz, Bauberaterin der Kantonalen Denkmalpflege Zürich. Als grundsätzliche Spannungsfelder bei Eingriffen ortete Barz die Themen von Sichtbar- und Unsichtbarkeit, Raumerlebnis versus Funktionalität, Originalsubstanz versus Anpassungsbedarf sowie Erreichbarkeit versus Authentizität.

Die Schweizer Denkmalpflege verstehe sich dabei als Partnerin statt Verhinderin der Barrierefreiheit. Vielmehr gehe es um das Sicherstellen von an das Schutzobjekt angepassten minimalen und reversiblen Eingriffen, so Barz. Dabei stehe zu Beginn die frühzeitige Einbindung aller Akteurinnen und Akteure, gefolgt von einer Bestandsaufnahme und der Entwicklung mehrerer Varianten - von minimalinvasiv bis ambitioniert. Diese würden dann hinsichtlich Eingriffstiefe und Nutzungsgewinn bewertet werden. Nur so würden sich tragfähige Entscheidungen treffen lassen. (Fortsetzung Fachtagung "Barrierefreiheit im Denkmal") bea/med

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.