51 neue KI-Expert*innen für die Wirtschaft: AI-Master am Technikum fest etabliert

Wien (OTS) -

51 neue Masterabschlüsse im Studiengang AI Engineering hat die FH Technikum Wien Anfang November im Rahmen einer Sponsion gefeiert. Damit stärkt die Hochschule den Fachkräftepool für Künstliche Intelligenz in Österreich. Insgesamt haben bereits knapp 150 Absolvent*innen ihre Master-Ausbildung im Bereich AI abgeschlossen und tragen ihr Know-how in die Praxis.

„Künstliche Intelligenz verändert, wie Produkte entwickelt, Prozesse gesteuert und Entscheidungen getroffen werden“, sagt Studiengangsleiter Bernhard Knapp. „Unser Master bereitet die Studierenden systematisch darauf vor, KI nicht nur anzuwenden, sondern zu verstehen, zu entwickeln und in bestehende Systeme zu integrieren. Das stärkt Unternehmen unmittelbar bei der Umsetzung von AI-Lösungen.“

Gefragte Kompetenzen

Im Studium standen unter anderem Machine Learning, KI-Algorithmen, Software Engineering sowie die Entwicklung intelligenter Systeme im Fokus. Vertiefungen reichten von Computer Vision und Natural Language Processing über Deep Learning und Robotik bis hin zu Simulationen und interaktiven digitalen Anwendungen. Diese Verbindung aus algorithmischem Verständnis, Software-Kompetenz und praktischer Umsetzung ist in zahlreichen Branchen gefragt – von Industrie und Automotive über Health Tech und Smart City bis zu Finance und Public Sector.

In der Wirtschaft angekommen

Absolvent*innen gestalten die AI-Transformation in der Praxis. Sie unterstützen als angestellte Expert*innen Unternehmen vom KMU bis zum Konzern in den aktuellen Herausforderungen rund um AI, etablieren als Gründer*innen eigene Unternehmen oder sind in der Beratung oder öffentlichen Verwaltung tätig.

Mit den jüngsten 51 Abschlüssen wächst die Anzahl der ausgebildeten Fachkräfte aus dem Studiengang auf 149.

Weiterentwickeltes Curriculum

Auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde das Programm weiterentwickelt: Der neue englischsprachige Master-Studiengang Artificial Intelligence & Data Science adressiert seit diesem Herbst die zunehmende Verzahnung von KI und datengetriebenen Methoden entlang des gesamten Wertschöpfungszyklus – von der Datenerfassung über Modellierung und MLOps bis zu Fragen von Sicherheit, Verantwortung und Regulierung.

Bewerbung jetzt möglich

Interessierte können sich ab sofort bereits für ein Master-Studium ab Herbst 2027 bewerben. Der Studiengang richtet sich an Bachelor-Absolvent*innen mit technischem Hintergrund, die KI- und Data-Science-Kompetenzen vertiefen und in die Praxis bringen wollen. Alle Informationen zu Studium und Bewerbung: www.technikum-wien.at/mad

Am 27. November gibt es zudem von 13:00 bis 17:00 im Rahmen des Open Day am Technikum direkte Master-Studienberatung sowie die Gelegenheit, die ganze Hochschule kennen zu lernen: www.technikum-wien.at/openday

Druckfähiges Foto von der aktuellen Sponsion: https://cloud.technikum-wien.at/s/GEdiH4AQaRGaXzr

Druckfähige Fotos rund um die FH Technikum Wien: https://cloud.technikum-wien.at/s/WdHJJsCS7MWo5Df