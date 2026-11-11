Ottenschläger: Starke Banken sind die Voraussetzung für einen starken Wirtschaftsstandort

Wien (OTS) -

„Wer über die Stabilität unseres Finanzsystems spricht, spricht am Ende über Vertrauen. Über das Vertrauen der Menschen in ihre Ersparnisse und über das Vertrauen der Unternehmen darauf, dass Investitionen auch finanziert werden können“, betont ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger anlässlich der Präsentation des aktuellen “Financial Stability Report” der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).

Die Daten zeigen einen weiterhin widerstandsfähigen und gut aufgestellten österreichischen Finanzsektor. Die Eigenmittel der heimischen Kreditinstitute liegen bei 135,2 Milliarden Euro, die harte Kernkapitalquote bei 18,5 Prozent. Österreich verfügt über erfolgreiche Banken und Versicherungen, die nicht nur hierzulande einen wichtigen Beitrag zu Finanzierung, Wertschöpfung und hochwertigen Arbeitsplätzen leisten, sondern auch in Mittel- und Osteuropa erfolgreich tätig sind.

„Banken sind keine abstrakten Institutionen. Wenn ein Handwerksbetrieb eine neue Maschine anschafft, eine Familie eine Wohnung finanziert oder ein Unternehmen eine neue Produktionshalle errichtet, steht dahinter sehr häufig eine Bank. Banken finanzieren Wachstum, Investitionen und Arbeitsplätze. Deshalb brauchen wir starke Banken“, so Ottenschläger.

Eine solide Kapitalausstattung sei dabei kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung dafür, dass Kreditinstitute gerade auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten ihre Funktion erfüllen können. „Ein widerstandsfähiges Bankensystem ist ein Standortfaktor. Je stärker die Eigenkapitalbasis und je stabiler das Finanzsystem, desto besser können Banken Unternehmen und private Haushalte durch unterschiedliche wirtschaftliche Phasen begleiten.“

„Österreich braucht einen stabilen, aber ebenso einen wettbewerbsfähigen Finanzplatz. Beides gehört zusammen: Stabilität schafft Vertrauen, Vertrauen ermöglicht Investitionen, und Investitionen schaffen Wachstum und Arbeitsplätze. Gerade in einer Phase, in der wir wieder mehr private Investitionen und wirtschaftliche Dynamik brauchen, müssen wir unseren Banken den notwendigen Spielraum geben, ihre Aufgabe als Finanzierungspartner der Realwirtschaft wahrzunehmen“, so Ottenschläger abschließend. (Schluss)