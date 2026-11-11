SPÖ-Tanzler: Rückgang der Tierversuche ist wichtiger Fortschritt für den Tierschutz

Wien (OTS) -

Die Zahl der Tierversuche in Österreich geht weiter zurück. Für SPÖ-Tierschutzsprecherin Petra Tanzler ist das ein erfreuliches Signal: „Der Rückgang der Tierversuche ist eine positive Entwicklung und ein wichtiger Schritt für den Tierschutz. Unser Ziel muss es sein, Tierversuche überall dort zu ersetzen, wo wissenschaftlich fundierte Alternativen zur Verfügung stehen“, betont Tanzler. ****

Die Krebs- und Infektionsforschung ist derzeit noch teilweise auf Tierversuche angewiesen. Allerdings bieten moderne Forschungsmethoden wie Organ-on-Chip-Systeme, Zell- und Gewebekulturen sowie computergestützte Modelle großes Potenzial, Tierversuche in Zukunft weiter zu reduzieren. Dank Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner beteiligt sich Österreich auf EU-Ebene an der Entwicklung dieser neuen Alternativen. Zudem zeichnet das Ministerium mit dem Staatspreis zur Förderung von Ersatzmethoden zum Tierversuch wissenschaftliche Arbeiten aus, die Tierversuche vermeiden oder reduzieren oder die Bedingungen für die verwendeten Tiere verbessern.

„Wissenschaftlicher Fortschritt und Tierschutz müssen Hand in Hand gehen. Deshalb ist es entscheidend, alternative Forschungsmethoden weiter zu fördern und ihre Anwendung auch auf europäischer Ebene voranzutreiben. Jeder vermiedene Tierversuch ist ein Gewinn für den Tierschutz“, so Tanzler abschließend. (Schluss) egm/ff