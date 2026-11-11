  • 11.11.2026, 12:54:32
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  • OTS0117

Winzig: Richtige Prioritäten im EU-Budget 2027

Einigung auf EU-Haushalt 2027 ist Wink für Verhandlungen über EU-Langzeitbudget - Fokus auf Forschung, Energienetze, Bildung

Brüssel (OTS) - 

In der Nacht auf heute, Mittwoch, haben sich die Verhandler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten auf ein EU-Budget für das Jahr 2027 geeinigt. Mit Ausgaben von gut 211 Milliarden Euro bleibt das Volumen auf 1,05 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung beschränkt und damit sehr nahe an der langjährigen Forderung der Nettozahler von einem Prozent. "Wir haben richtige Prioritäten gesetzt und fördern besonders die Forschung, den Ausbau von Energienetzwerken und das Bildungs-Austauschprogramm Erasmus+ stärker", sagt Angelika Winzig, Budgetsprecherin der ÖVP im Europaparlament.

"Das ist in mehrfacher Hinsicht ein Wink für die Verhandlungen über das EU-Langzeitbudget von 2028-2034. Der Fokus muss auf jenen Budgetposten liegen, die einen europäischen Mehrwert garantieren, die Wettbewerbsfähigkeit Europas erhöhen und die Europäische Union für die Zukunft weiter stärken. Und das Gesamtvolumen muss viel mehr in Richtung ein Prozent der Wirtschaftsleistung gedrückt werden", schließt Winzig. (Schluss)

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