SPÖ-Köllner: „Jedes Kind verdient die Chance auf ausreichend Bewegung“

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung baut die Tägliche Bewegungseinheit aus: Ab 2027 stehen dafür rund 27 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, ein Plus von fast 50 Prozent seit Amtsantritt der Bundesregierung 2025. „Wir wollen unsere Kinder früh für Bewegung und Sport begeistern. Das stärkt Gesundheit und sozialen Zusammenhalt. Es ist toll, dass die Finanzierung für die Tägliche Bewegungseinheit auf breitere Beine gestellt wird und sich auch die Sozialversicherung an diesem Zukunftsprojekt beteiligt“, so SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner. ****

„Seit meinem ersten Tag im Parlament im Jahr 2019 setze ich mich mit voller Überzeugung für die Tägliche Bewegungseinheit ein“, so der Abgeordnete. Dass die Bundesregierung heute den weiteren Ausbau bekanntgeben kann, sei ein „wichtiges Signal für unsere Kinder und Jugendlichen. Es zeigt einmal mehr, dass sich jahrelanger, konsequenter Einsatz am Ende des Tages lohnt.“

Dass der Bedarf nach mehr Bewegung und Sport groß ist, zeigt die Statistik: Mehr als 80 Prozent der Mädchen und mehr als 70 Prozent der Buben erreichen die Bewegungsempfehlungen der Weltgesundheitsorganisation nicht. Im vergangenen Kindergarten- und Schuljahr erreichte die Tägliche Bewegungseinheit rund 365.000 Kinder und Jugendliche in 3.753 Bildungseinrichtungen.

Erstmals beteiligen sich mit ÖGK und BVAEB auch zwei Sozialversicherungsträger mit 1,55 Millionen Euro jährlich. Damit steht die Finanzierung auf breiteren Beinen und wird nicht mehr ausschließlich aus Mitteln des Sports getragen.

Das neue Geld fließt in Bewegungspausen im Unterricht, Bewegungstaschen für die ersten Volksschulklassen, zusätzliche Bewegungsstationen an Schulen der Sekundarstufe I und Informationen für Eltern. „Jedes Kind verdient die Chance auf ausreichend Bewegung – unabhängig vom Einkommen der Eltern“, so Köllner abschließend. (Schluss) mf/lw