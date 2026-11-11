  • 11.11.2026, 12:31:02
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FPÖ – Schuch-Gubik: Woke-Wahnsinn erreicht nächsten Höhepunkt – 500 Euro Schadenersatz wegen fehlender Anrede!

„Wie weit soll dieser ideologische Irrsinn eigentlich noch gehen? Für uns Freiheitliche ist klar: Es gibt zwei Geschlechter – männlich und weiblich!“

Wien (OTS) - 

„Es ist wirklich unfassbar, welche absurden Auswüchse der Woke-Wahnsinn mittlerweile angenommen hat! Dass ein Unternehmen nun 500 Euro Schadenersatz zahlen muss, weil in einem Online-Formular lediglich die Anreden ‚Frau‘ und ‚Herr‘ zur Auswahl standen, zeigt, wie weit diese ideologische Entwicklung bereits fortgeschritten ist“, erklärte heute FPÖ-Nationalratsabgeordnete und Bundesparteisprecherin Lisa Schuch-Gubik anlässlich eines aktuellen Medienberichts über ein entsprechendes Gerichtsurteil.

„Da haben die selbsternannten Woke-Moralapostel ganze Arbeit geleistet. Mittlerweile sind wir offenbar an einem Punkt angelangt, an dem selbst eine völlig alltägliche Anrede zum Gegenstand eines Gerichtsverfahrens mit Schadenersatzforderung wird. Man fragt sich wirklich, wie weit dieser Wahnsinn noch gehen soll!“, so Schuch-Gubik.

Besonders bedenklich sei, dass Unternehmen zunehmend mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssten, wenn sie sich nicht an die ständig neuen Vorgaben einer ausufernden Identitätspolitik anpassten. „Unsere Betriebe haben wahrlich andere Sorgen, als sich mit immer neuen ideologischen Anforderungen an ihre Online-Formulare beschäftigen zu müssen. Während die Menschen unter hohen Preisen leiden und die Wirtschaft mit enormen Herausforderungen kämpft, dreht sich die Debatte um die Frage, ob ‚Frau‘ und ‚Herr‘ als Anrede noch ausreichen. Das ist doch völlig absurd!“

„Für uns Freiheitliche ist und bleibt klar: Es gibt zwei Geschlechter – männlich und weiblich. Wir werden uns auch weiterhin gegen den Versuch stellen, den Menschen immer neue ideologische Gesellschaftsbilder aufzuzwingen. Österreich braucht wieder mehr Hausverstand statt immer mehr Woke-Wahnsinn!“, betont Schuch-Gubik abschließend.

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