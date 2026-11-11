FPÖ – Leinfellner: „Unsere Kinder sollen sich mehr bewegen – aber ohne Minister Wiederkehr!“

Wien (OTS) -

Als „unzureichend und eine reine PR-Inszenierung, die allerdings ohne den zuständigen NEOS-Minister Wiederkehr stattfindet“ bewertete heute der freiheitliche Sportsprecher NAbg. Markus Leinfellner die Pressekonferenz von SPÖ-Staatssekretärin Schmidt und SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann zur „Täglichen Bewegungseinheit“. Die Ankündigung, das Projekt mit zusätzlichen Mitteln auszustatten, sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, gehe aber am Kern des Problems vorbei und lenke vom jahrelangen Stillstand in der Sport- und Gesundheitspolitik ab.

„Während wir Freiheitliche seit Jahren eine echte, für alle Kinder im Schulsystem verankerte tägliche Turnstunde fordern, feiert sich die Regierung für ein Projekt, das auf Freiwilligkeit basiert und keine flächendeckende Lösung darstellt. Anstatt einer klaren gesetzlichen Grundlage gibt es ein Programm, das von der Teilnahmebereitschaft der Bildungseinrichtungen abhängt. Das ist gutes Marketing, aber kein nachhaltiger Plan für die Gesundheit unserer Kinder“, so Leinfellner. Die Regierung präsentiere eine Minimalvariante dessen, was die FPÖ seit Langem als Standard für alle Schüler fordere.

Kritisch sah Leinfellner auch die Finanzierungsstruktur: „Es ist positiv, dass das Gesundheitsressort die Wichtigkeit der Prävention anerkennt, doch die zusätzlichen zwei Millionen Euro sind angesichts der budgetären Gesamtdimensionen eher symbolischer Natur. Entscheidend wird sein, dass die Gelder auch wirklich bei den Kindern und in den Vereinen vor Ort ankommen und nicht in der Verwaltung versickern. Hier braucht es maximale Transparenz und eine schlanke Abwicklung.“

Für den freiheitlichen Sportsprecher sei es bezeichnend, dass die Regierung sich für Einzelprojekte feiere, während die strukturellen Probleme ungelöst blieben. „Die Regierung muss anerkennen, dass die Förderung von Bewegung eine Daueraufgabe ist, die eine feste Verankerung im System braucht. Es ist ein Widerspruch, wenn man einerseits den Bewegungsmangel bei Kindern beklagt, andererseits aber vor einer gesetzlichen Verpflichtung zur täglichen Bewegungseinheit zurückschreckt“, erklärte Leinfellner.

„Wir brauchen keine weiteren PR-Termine, sondern die gesetzliche Verankerung der täglichen Bewegungseinheit im Schulunterrichtsgesetz für alle Schüler in ganz Österreich. Es braucht eine echte Sport-Offensive, die bei der Sanierung maroder Schulturnsäle beginnt und bei der direkten, unbürokratischen Unterstützung der tausenden ehrenamtlichen Trainer in den Vereinen endet. Projekte sind gut, aber nur eine gesetzliche Lösung garantiert, dass jedes Kind – unabhängig vom Wohnort oder Schultyp – zu seinem Recht auf tägliche Bewegung kommt“, forderte Leinfellner abschließend.