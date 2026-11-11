Wenn der Betrieb zusperrt: Was ein Sozialplan für Beschäftigte bringt

Wien (OTS) -

Nachdem das Unternehmen Ardo angekündigt hat, seinen Betrieb in Niederösterreich zu schließen, kämpfen die Beschäftigten und ihr Betriebsrat morgen erneut um einen Sozialplan für die Betroffenen.

„Ein Sozialplan ist kein Geschenk des Unternehmens. Er ist ein wichtiges Instrument, um Beschäftigte in einer schwierigen Situation zu schützen und die Folgen einer Betriebsschließung abzufedern“, betont ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Martin Müller.

Gerade wenn Arbeitsplätze verloren gehen, brauchen Beschäftigte eine starke Vertretung durch Betriebsrat und Gewerkschaft. Denn es geht nicht nur um den Job, sondern auch um Einkommen, finanzielle Sicherheit und die Zukunft vieler Familien.

Doch was bringt ein Sozialplan konkret? Welche Unterstützung ist möglich? Und was passiert, wenn das Unternehmen keinen Sozialplan will? Der ÖGB-Arbeitsrechtsexperte beantwortet die elf wichtigsten Fragen.

11 Fragen zum Sozialplan, einfach erklärt

1. Was ist ein Sozialplan?

Ein Sozialplan soll Beschäftigte schützen, wenn ein Betrieb zusperrt, übersiedelt oder viele Menschen ihren Job verlieren. Darin wird festgelegt, welche Hilfe die Betroffenen bekommen.

2. Was bringt ein Sozialplan den Beschäftigten?

Er kann helfen, wenn Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren oder sich ihre Arbeit stark verändert. Es kann zum Beispiel zusätzliches Geld oder Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Job geben.

3. Gibt es durch einen Sozialplan mehr Geld?

Das ist möglich und hängt davon ab, was ausgehandelt wird. Zum Beispiel kann eine zusätzliche Abfertigung vereinbart werden. Ein Sozialplan kann aber natürlich auch Angebote für Umschulungen, Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung oder Maßnahmen zur Weiterbeschäftigung enthalten.

4. Kann ein Sozialplan Arbeitsplätze retten?

Ja. Ein Sozialplan ist nicht nur dazu da, die Folgen von Kündigungen abzufedern, sondern kann auch helfen, Kündigungen zu vermeiden. Denkbar sind etwa andere Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen oder Lösungen, die den Beschäftigten eine Weiterbeschäftigung ermöglichen.

Auch soziale Kriterien wie Alter, Sorgepflichten, Dauer der Betriebszugehörigkeit und die Chancen am Arbeitsmarkt können bei der Gestaltung berücksichtigt werden.

5. Wer verhandelt den Sozialplan?

Der Betriebsrat verhandelt mit dem Unternehmen und vertritt dabei die Beschäftigten. Ziel ist es, möglichst gute Lösungen für die Betroffenen zu erreichen – dabei bekommt der Betriebsrat selbstverständlich Unterstützung von der Gewerkschaft.

6. Warum braucht es einen Betriebsrat?

Ohne Betriebsrat gibt es keinen Sozialplan. Der Betriebsrat verhandelt mit dem Arbeitgeber über Unterstützung und finanzielle Absicherung für die betroffenen Beschäftigten.

7. Was passiert, wenn sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einigen können?

Wenn die Verhandlungen im Betrieb scheitern, kann der Betriebsrat in Betrieben mit mindestens 20 Arbeitnehmer:innen einen Sozialplan auch gegen den Willen des Arbeitgebers durchsetzen.

8. Wie hilft die Gewerkschaft?

Die Gewerkschaft ist rechtlich nicht zwingend an den Verhandlungen beteiligt, ihre Unterstützung ist aber besonders wertvoll. Sie bringt Erfahrung aus anderen Betrieben, arbeitsrechtliches Wissen und konkrete Vorschläge für mögliche Maßnahmen ein.

9. Bekommen alle Beschäftigten das Gleiche?

Nicht unbedingt. Ein Sozialplan kann zum Beispiel Alter, Dauer der Beschäftigung im Betrieb, Sorgepflichten oder Schwierigkeiten bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz berücksichtigen.

10. Können Beschäftigte selbst entscheiden, ob sie die Angebote eines Sozialplans nutzen?

Ja. Beschäftigte müssen nicht jede einzelne Maßnahme eines Sozialplans in Anspruch nehmen. Gibt es beispielsweise eine Outplacement-Stiftung, können Betroffene diese nutzen oder sich stattdessen eigenständig nach einem neuen Arbeitsplatz umsehen.

11. Was sollten Betriebsräte tun, damit sie im Ernstfall vorbereitet sind?

Betriebsräte sollten ihre wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechte ernst nehmen und regelmäßig Informationen über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens einfordern. Je früher problematische Entwicklungen erkannt werden, desto mehr Zeit bleibt, um Gegenmaßnahmen zu verlangen und einen Sozialplan vorzubereiten.

Was es jetzt für die Beschäftigten braucht:

Faire Verhandlungen über einen Sozialplan.

Eine gute finanzielle und soziale Absicherung.

Unterstützung bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen und beim beruflichen Neustart.

Über uns: