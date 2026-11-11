FPÖ – Hafenecker: „Regierung verschenkt Arbeitsplätze an Bratislava – Flugabgabe zerstört Luftfahrtstandort!“

Wien (OTS) -

Als einen weiteren Beweis für das Versagen der Bundesregierung bezeichnete FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA, die heute veröffentlichten Rekordzahlen des Flughafens Bratislava. Während der Flughafen Wien unter dem Abzug von Fluglinien leide, verzeichne der slowakische Konkurrenzflughafen massive Zuwächse – eine direkte Folge der standortfeindlichen Politik der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition.

„Mit einer beispiellosen Ignoranz zerstört diese Regierung den Luftfahrtstandort Wien systematisch, während sich der Flughafen Bratislava die Hände reibt und Rekordzahlen feiert. Das ist keine Politik mehr, das ist aktive Sabotage am Wirtschaftsstandort Österreich und ein Verrat an tausenden Arbeitnehmern in der Branche“, so Hafenecker. Die aktuellen Zahlen seien der beste Beweis für das Totalversagen der Regierung.

Für den freiheitlichen Verkehrssprecher sei die Flugabgabe die Hauptursache für die Abwanderung der Fluglinien: „Die Airlines haben monatelang gewarnt, doch die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat sich in ideologischer Verblendung taub gestellt. Jetzt haben wir das Ergebnis: Wizz Air ist komplett aus Wien abgezogen, Ryanair reduziert sein Angebot, und die Wertschöpfung wandert ins Ausland ab. Die Zeche für diese Realitätsverweigerung zahlen die österreichischen Arbeitnehmer und Familien.“

Besonders scharfe Kritik übte Hafenecker an Finanzminister Marterbauer (SPÖ), der auf die Einnahmen aus der Flugabgabe nicht verzichten wolle. „Wenn der SPÖ-Finanzminister von 190 Millionen Euro Einnahmen spricht, verschweigt er den volkswirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe, der durch den Verlust von Arbeitsplätzen, Investitionen und Kaufkraft entsteht. Das ist die Milchmädchenrechnung einer Regierung, die von Wirtschaft offensichtlich keine Ahnung hat. Diese Abgabe ist ein pures Minusgeschäft für Österreich, das unsere Wettbewerbsfähigkeit vernichtet!“

Abschließend stellte Hafenecker eine klare Forderung: „Diese standortfeindliche Abzocksteuer gehört nicht diskutiert oder ‚reformiert‘, sondern sofort und ersatzlos gestrichen! Wir Freiheitliche fordern ein sofortiges Ende dieser wirtschaftsfeindlichen Politik. Es braucht jetzt eine Politik für Österreich, die unseren Standort stärkt, Arbeitsplätze sichert und den Wohlstand mehrt, anstatt alles an die ausländische Konkurrenz zu verschenken!“