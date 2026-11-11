Gesundheitspsychologie-Preis 2026: BÖP zeichnet innovative Projekte für Prävention und Gesundheitsförderung aus

Wien (OTS) -

Gesundheit entscheidet sich vor allem dort, wo Menschen leben und arbeiten: in Schulen, Betrieben, Familien und Gemeinden. Genau hier setzen Gesundheitspsycholog:innen an. Sie unterstützen Menschen dabei, gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden, und wirken idealerweise, bevor Krankheit überhaupt entsteht. Um diese Leistungen stärker vor den Vorhang zu holen, hat die Fachsektion Gesundheitspsychologie des Berufsverbandes Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) Anfang November zum zweiten Mal den Österreichischen Gesundheitspsychologie-Preis verliehen.

Gesundheitspsychologie braucht stärkere strukturelle Verankerung

„Die eingereichten Projekte zeigen eindrucksvoll, wie viel Gesundheitspsychologie leisten kann. Doch im Gesundheitssystem ist sie noch immer zu wenig verankert. Wenn Prävention wirken soll, muss die Gesundheitspsychologie ein noch stärkerer Bestandteil der österreichischen Versorgungslandschaft werden“, betonte BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger bei der Verleihung.

Insgesamt 23 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet wurden heuer zum Gesundheitspsychologie-Preis 2026 eingereicht. Eine Fachjury bestehend aus BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger, a.o. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Blasche und Assoz. Prof. Mag. Dr. Stefan Höfer (beide BÖP-Fachsektion Gesundheitspsychologie) und Mag.a Gerlinde Rohrauer-Näf, MPH (Gesundheit Österreich GmbH) bewertete die Einreichungen unter anderem nach ihrer Innovationskraft und Kreativität sowie danach, wie viele Menschen erreicht werden können. Drei Projekte wurden gleichwertig ausgezeichnet.

Die Preisträger:innen

Priv.-Doz. Mag. Dr. Oliver Scheibenbogen vom Anton-Proksch-Institut wurde gemeinsam mit seinen Kooperationspartner:innen Fabian Scheck, Lehrer am Gymnasium Gänserndorf, und Lisa Gardenstätter (ORF DOK1) für das „Handyexperiment“ ausgezeichnet. Im Rahmen des Projekts verzichteten 72.000 Schüler:innen aus verschiedenen Ländern 21 Tage lang wissenschaftlich begleitet auf das Smartphone und setzten sich mit den Auswirkungen ihres Handykonsums auseinander.



ausgezeichnet. Im Rahmen des Projekts verzichteten 72.000 Schüler:innen aus verschiedenen Ländern 21 Tage lang wissenschaftlich begleitet auf das Smartphone und setzten sich mit den Auswirkungen ihres Handykonsums auseinander. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Projekt „YOUareART – ungefiltert schön“ von Mag.a Eva Trettler vom Institut für Frauen- und Männergesundheit, Frauengesundheitszentrum FEM Süd. Gemeinsam mit den Kooperationspartner:innen dasweil, Heidi Horton Collection, Wien Museum, Akademie der bildenden Künste Wien, Gesundheit Österreich GmbH und Fonds Gesundes Österreich sensibilisiert das Projekt sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche in kostenlosen Museumsworkshops für den Einfluss sozialer Medien auf Körperbild, Selbstwert und Schönheitsideale.



von Mag.a Eva Trettler vom Institut für Frauen- und Männergesundheit, Frauengesundheitszentrum FEM Süd. Gemeinsam mit den Kooperationspartner:innen dasweil, Heidi Horton Collection, Wien Museum, Akademie der bildenden Künste Wien, Gesundheit Österreich GmbH und Fonds Gesundes Österreich sensibilisiert das Projekt sozioökonomisch benachteiligte Jugendliche in kostenlosen Museumsworkshops für den Einfluss sozialer Medien auf Körperbild, Selbstwert und Schönheitsideale. Ebenfalls über eine Auszeichnung konnte sich Prof.in (FH) Mag.a Dr.in Karin Waldherr für das „Body Project Austria“ freuen. Das Projekt umfasst vielfältige Workshops zur Verbesserung der Körperzufriedenheit und zur Reduktion des Risikos für Essstörungen bei Jugendlichen. Es wird aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung und des Fonds Gesundes Österreich gefördert.

„Wer von den Erfahrungen anderer lernt und sich austauscht, bringt das ganze Fach weiter. Genau dafür gibt es diesen Preis“, erklärte Mag.a Hilde Wolf, MBA, aus dem Leitungsteam der BÖP-Fachsektion Gesundheitspsychologie.

Alle 23 eingereichten Projekte können hier angesehen werden.