Ernährungskompetenz von Klein auf: Nestlé Österreich setzt Engagement für den „Jausentiger“ fort

Wien (OTS) -

Was gehört zu einer ausgewogenen Schuljause? Warum ist ausreichendes Trinken wichtig? Der von SIPCAN entwickelte „Jausentiger“ vermittelt Kindern mit altersgerechten Unterrichtsmaterialien praxisnahes Wissen rund um ausgewogene Ernährung. Unterrichtsbroschüren, Jausentagebücher, Plakate und Rezeptideen helfen dabei, das Gelernte im Schulalltag und zu Hause anzuwenden. Ergänzend werden Themen wie Lebensmittelverschwendung, Recycling und pflanzliche Ernährung aufgegriffen.

Im Schuljahr 2025/26 erreichte der „Jausentiger“ nach Berechnungen von SIPCAN insgesamt über 41.000 Schüler:innen an 454 Schulen. Davon beschäftigten sich über 25.000 Kinder in 1.339 Klassen im Unterricht konkret damit, was zu einer ausgewogenen Schuljause gehört und warum ausreichendes Trinken wichtig ist.

Gemeinsam für mehr Ernährungskompetenz

SIPCAN hat den „Jausentiger“ 2018 mit Unterstützung von Nestlé Österreich ins Leben gerufen. Die langjährige Partnerschaft wird nun fortgesetzt. Für Nestlé Österreich ist die Kooperation Teil der globalen Initiative „Nestlé for Healthier Kids“.

„ Kinder treffen jeden Tag Entscheidungen rund ums Essen und Trinken. Umso wichtiger ist es, ihnen früh das Wissen mitzugeben, diese bewusst treffen zu können. Mit dem Jausentiger bringen wir gemeinsam mit SIPCAN Ernährungswissen und konkrete Anregungen in den Schulalltag. Die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft ist für uns ein wichtiger Beitrag, um auch künftig viele Kinder zu erreichen “, so Valerie Hauff, Head of Corporate Affairs, Marketing & Sustainability bei Nestlé Österreich.

Die kontinuierliche Zusammenarbeit schafft zugleich die Grundlage, den „Jausentiger“ weiterzuentwickeln und Ernährungsbildung langfristig im Schulalltag zu verankern. Manuel Schätzer, Ernährungswissenschaftler und Bundeskoordinator von SIPCAN dazu: „ Ernährungskompetenz hilft Kindern, im Alltag selbst Entscheidungen rund ums Essen und Trinken zu treffen. Deshalb ist es wichtig, Ernährungswissen kindgerecht zu vermitteln und an etwas anzuknüpfen, dass Kinder aus ihrem Alltag kennen: die eigene Schuljause. Mit dem Jausentiger von SIPCAN beschäftigen sich die Kinder damit, wie eine abwechslungsreiche und gesunde Jause aussehen kann. Die Partnerschaft mit Nestlé hilft uns, diese Materialien allen interessierten Schulen zugänglich zu machen. Eine Zusammenarbeit mit Weitblick: Sie unterstützt Schulen dabei, Kindern Fähigkeiten zu vermitteln, die sie auch nach der Schulzeit brauchen. “

Mehr Informationen zur Jausentiger-Initiative:

Unterrichtsmaterialien "Der Jausentiger" für Volksschulen | SIPCAN

Über SIPCAN

Als gemeinnütziges wissenschaftliches Institut, setzt sich SIPCAN seit mehr als 20 Jahren für eine Verbesserung des Ernährungs- und Gesundheitsverhaltens in Österreich ein. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Entwicklung und Umsetzung evidenzbasierter Unterrichtsprogramme sowie der Optimierung des Verpflegungsangebots an Schulen.

Über Nestlé for Healthier Kids

Mit Nestlé for Healthier Kids sollen Eltern und Betreuungspersonen inspiriert werden und bei der Erziehung zu einem gesunden Lebensstil unterstützen. Im Rahmen dessen setzt sich Nestlé for Healthier Kids auch für eine fundierte Ernährungserziehung ein. Hierfür werden ausgewählte Schulprogramme gefördert und Familien dabei mit anregenden Ideen, praktischen Tipps und gesunden Rezepten für die Gestaltung köstlich schmeckender Familienmomente unterstützt.

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 185 Ländern. Rund 277.000 Mitarbeitende setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie NESCAFÉ oder NESPRESSO bis hin zu Innovationen im Health Science Bereich. Die gemeinsame Wertschöpfung steht im Mittelpunkt des Unternehmenssinns von Nestlé: denn in guter Nahrung liegt die Kraft zu einem besseren Leben für alle.

Der Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor fast 160 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé in Österreich mit Hauptsitz in Wien hat rund 700 Mitarbeiter:innen an 21 Standorten und besteht seit 1879. Wichtigste Marken: NESPRESSO, FELIX, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MAGGI, PURINA, BEBA, KITKAT, THOMY, SMARTIES, GARDEN GOURMET, NESQUIK, PURE ENCAPSULATIONS.