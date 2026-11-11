FMK: Neue Ausgabe der Reihe „5Gespräche“ zum Thema KI und Mobilfunk

Wien (OTS) -

Das aktuelle FMK-Mobilfunkbarometer zeigt, fast zwei Drittel (63 %) aller in Österreich lebenden Menschen nutzen und befassen sich mit Künstlicher Intelligenz, vorwiegend mit Large Language Modellen. Etwa acht von zehn (77 %) nutzen dazu das Smartphone.

Für das Forum Mobilkommunikation war das Anlass genug, sich in der neuesten Serie der „5Gespräche“ mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Mobilfunk auseinander zu setzen.

Den Auftakt zur neuesten Gesprächsreihe der „5Gespräche“ macht die Wissenschaftskommunikatorin, Wissenschaftsautorin und Informatikerin Elka Xharo.

Weitere Gespräche zum Thema folgen ab Freitag mit Klaus Steinmaurer, RTR-GF Bereich Telekom und Post; Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung; Marion Mitsch, GF FEEI-Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und Volker Libovsky, Präsident des Forum Mobilkommunikation 2026 auf dem Youtubekanal des Forum Mobilkommunikation https://www.youtube.com/@fmkforummobilkommunikation962/videos

Dem Gehirn nachempfunden – aber kein denkendes Gegenüber

Xharo erklärt: KI ist der Oberbegriff, maschinelles Lernen ein Teilbereich und Deep Learning wiederum davon ein Teilbereich. Neuronale Netze sind laut Xharo dem menschlichen Gehirn nachempfunden. Das bedeutet aber nicht, dass die Systeme wie Menschen denken.

Ein statistischer Papagei

Große Sprachmodelle nennt Xharo „statistische Papageien“: Mit umfangreichen Textmengen trainiert, erzeugen sie statistisch wahrscheinliche Folgewörter.

Flüssige Antworten belegen für sie kein menschliches Denken. Die Modelle können falsche Informationen und erfundene Quellen liefern, denn überzeugende Sprache garantiert kein verlässliches Wissen.

Medienkompetenz ist unverzichtbar, um Falschinformationen zu erkennen. Sprachmodelle liefern nicht selten sogenannte Halluzinationen und weisen nicht unerhebliche Fehlerquoten auf. KI-generierte Inhalte müssen deshalb immer kritisch hinterfragt und ihre Angaben überprüft werden.

Xharo erwartet, dass KI die Gesellschaft ähnlich nachhaltig prägen wird wie das Internet. Neben den Risiken, die KI mit sich bringt, sieht sie aber auch große Chancen wie beispielsweise in der Forschung. KI könne etwa neue Erkenntnisse bei der Antibiotikaentwicklung, der medizinischen Bildgebung und der Früherkennung von Erkrankungsrisiken ermöglichen.

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