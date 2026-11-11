FPÖ – Schnedlitz: „Schellhorn allein zu Haus: Keiner hebt mehr ab – jetzt muss er sich selbst deregulieren!“

Wien (OTS) -

Als „jämmerliches Eingeständnis des eigenen Totalversagens“ kritisierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die jüngsten Aussagen von NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn. Dessen Interview in der „Kleinen Zeitung“ sei ein einziges Lamento über die eigene Unfähigkeit und liefere den unwiderlegbaren Beweis für seine sofortige Abberufung.

„Was wir heute von Staatssekretär Schellhorn hören, ist keine politische Analyse, sondern ein armseliges Schuldeingeständnis. Er gesteht öffentlich ein, dass er nach fast zwei Jahren im Amt so irrelevant geworden ist, dass die Landeshauptleute nicht einmal mehr ans Telefon gehen. Wer so grandios scheitert, hat in der Regierung nichts mehr verloren“, erklärte Schnedlitz. Schellhorns Angriffe auf die Bundesländer seien nichts anderes als der durchschaubare Versuch, von seiner eigenen katastrophalen Bilanz abzulenken.

Für den FPÖ-Generalsekretär sei die Causa an Peinlichkeit kaum zu überbieten: „Der ‚Achter-Sepp‘ jammert, dass niemand mit ihm reden will. Vielleicht sind die Landeshauptleute ja tatsächlich ‚gescheite Leute‘ und verschwenden ihre Zeit nicht mit einem Politiker-Darsteller, der außer Skandalen, teuren Dienstautos und eingekauften Studien nichts vorzuweisen hat. Jeder Tag, den dieser Mann im Amt ist, ist eine Verhöhnung der Steuerzahler, die sein Gehalt für absolute Nichts-Leistung bezahlen.“

Dass Schellhorn nun auch noch einmal erwähnt, dass die von den seiner eigenen Partei mitgetragene Paketsteuer ein „Murks“ sei, setze dem Ganzen die Krone auf. „Zuerst den Bürgern und Betrieben mit neuen Steuern das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich dann als Kritiker der eigenen Politik aufspielen – schlimmer geht es nicht. Das ist die typische Handschrift dieser gesamten Verlierer-Koalition, die das Land an die Wand fährt und dann so tut, als hätte sie damit nichts zu tun“, so Schnedlitz.

Abschließend forderte der FPÖ-Generalsekretär den sofortigen Rücktritt des Staatssekretärs: „Schellhorn hat seine Aufgabe als Staatssekretär auf ganzer Linie verfehlt. Seine einzige politische Agenda ist das Gejammer über die eigene Inkompetenz. Anstatt die Länder zu beschimpfen, sollte er vor der eigenen Tür kehren. Die einzig sinnvolle Entbürokratisierungsmaßnahme, die dieser Mann noch setzen kann, ist sein eigener Rücktritt. Er muss sich endlich selbst deregulieren und seinen Sessel räumen!“