  • 11.11.2026, 11:06:03
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„Heute“ stärkt OÖ-Berichterstattung

Vor der wichtigen Landtagswahl im kommenden Jahr forciert das „Heute“-Medienhaus die Oberösterreich-Berichterstattung auf allen Kanälen.

Nicolas Kubrak, Michael Pollak, Jana Stanek, Clemens Oistric

Die Welt hat sich in den vergangenen 20 Jahren fundamental verändert. Aus der gedruckten Zeitung ist eine multimediale Nachrichtenmarke geworden. Unsere Geschichten landen morgens in der ‚Heute‘-Printausgabe, rund um die Uhr minutenaktuell auf Heute.at, Instagram und TikTok. Geblieben ist unser Anspruch: schnell und verständlich zu berichten – und Geschichten zu finden, die sonst niemand schreibt. Wir sind sicher, dass wir mit unserer neuen Aufstellung für OÖ noch schlagkräftiger werden.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric

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Wien (OTS) - 

Oberösterreich ist seit 2006 ein Kernland von „Heute“. Im 20. Jahr des Bestehens der Regionalausgabe und vor der wichtigen Landtagswahl 2027 startet „Heute“ nun eine OÖ-Offensive.

Um der großen Relevanz gerecht zu werden, haben die „Heute“-Chefredakteure Clemens Oistric, Peter Lattinger und Peter Frick seit 1. November zusätzlich die Verantwortung für sämtliche „Heute“-Oberösterreich-Inhalte übernommen.

Die journalistischen Ressourcen am von Blattmacher Michael Pollak geleiteten „Heute“-Länderdesk wurden dafür aufgestockt. Die Kollegen in der „Heute“-Zentralredaktion in der Wiener Walfischgasse arbeiten intensiv mit unseren Korrespondenten vor Ort zusammen.

„Heute“ in Oberösterreich ist eine mediale Erfolgsgeschichte: Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) wies „Heute“ in Oberösterreich im ersten Halbjahr 2026 eine verbreitete Auflage von 81.043 täglichen Exemplaren aus. Zum Vergleich: oe24 kam auf 29.029 Stück.

Heute.at mit 52 Prozent Online-Reichweite in OÖ

Beeindruckend ist vor allem auch der digitale Erfolg. Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigt Heute.at für das Q2/2026 bereits 633.000 Leserinnen und Leser in einem durchschnittlichen Monat. Das entspricht einer Marktdurchdringung von 52 Prozent in Oberösterreich.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „Die Welt hat sich in den vergangenen 20 Jahren fundamental verändert. Aus der gedruckten Zeitung ist eine multimediale Nachrichtenmarke geworden. Unsere Geschichten landen morgens in der ‚Heute‘-Printausgabe, rund um die Uhr minutenaktuell auf Heute.at, Instagram und TikTok. Geblieben ist unser Anspruch: schnell und verständlich zu berichten – und Geschichten zu finden, die sonst niemand schreibt. Wir sind sicher, dass wir mit unserer neuen Aufstellung für OÖ noch schlagkräftiger werden.

Bereits für die Donnerstag-Ausgabe (12.11.2026) gibt es ein großes Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer in „Heute“-OÖ, auf heute.at/ooe, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und allen gängigen Podcast-Plattformen – produziert im hochmodernen Studio in der „Heute“-Zentrale.

„Heute“-Redakteur Nicolas Kubrak wird künftig einen besonderen Schwerpunkt auf die OÖ-Landespolitik legen. „Die Wahl im ‚Heute‘-Kernland OÖ ist richtungsweisend. Ich werde mich darum bemühen, sie für ein junges Publikum spannend auf den Punkt zu bringen und von allen Seiten zu beleuchten.

Mit Jahresende 2026 lässt „Heute“ Büroflächen in der Linzer Innenstadt auf, investiert in die gedruckte Ausgabe und die digitalen Angebote.

Medienberater Gottfried Farthofer ([email protected]) und Ralph Waldhauser, Director für Medienstrategie ([email protected]), bleiben vor Ort Ansprechpartner für alle Werbepartner von „Heute“.

Quellen: ÖAK/1. Halbjahr 2026, ÖWA 2026-II (Einzelangebote, Unique User, durchschnittlicher Monat)

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