„Heute“ stärkt OÖ-Berichterstattung

Wien (OTS) -

Oberösterreich ist seit 2006 ein Kernland von „Heute“. Im 20. Jahr des Bestehens der Regionalausgabe und vor der wichtigen Landtagswahl 2027 startet „Heute“ nun eine OÖ-Offensive.

Um der großen Relevanz gerecht zu werden, haben die „Heute“-Chefredakteure Clemens Oistric, Peter Lattinger und Peter Frick seit 1. November zusätzlich die Verantwortung für sämtliche „Heute“-Oberösterreich-Inhalte übernommen.

Die journalistischen Ressourcen am von Blattmacher Michael Pollak geleiteten „Heute“-Länderdesk wurden dafür aufgestockt. Die Kollegen in der „Heute“-Zentralredaktion in der Wiener Walfischgasse arbeiten intensiv mit unseren Korrespondenten vor Ort zusammen.

„Heute“ in Oberösterreich ist eine mediale Erfolgsgeschichte: Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) wies „Heute“ in Oberösterreich im ersten Halbjahr 2026 eine verbreitete Auflage von 81.043 täglichen Exemplaren aus. Zum Vergleich: oe24 kam auf 29.029 Stück.

Heute.at mit 52 Prozent Online-Reichweite in OÖ

Beeindruckend ist vor allem auch der digitale Erfolg. Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigt Heute.at für das Q2/2026 bereits 633.000 Leserinnen und Leser in einem durchschnittlichen Monat. Das entspricht einer Marktdurchdringung von 52 Prozent in Oberösterreich.

„Heute“-Chefredakteur Clemens Oistric: „ Die Welt hat sich in den vergangenen 20 Jahren fundamental verändert. Aus der gedruckten Zeitung ist eine multimediale Nachrichtenmarke geworden. Unsere Geschichten landen morgens in der ‚Heute‘-Printausgabe, rund um die Uhr minutenaktuell auf Heute.at, Instagram und TikTok. Geblieben ist unser Anspruch: schnell und verständlich zu berichten – und Geschichten zu finden, die sonst niemand schreibt. Wir sind sicher, dass wir mit unserer neuen Aufstellung für OÖ noch schlagkräftiger werden. “

Bereits für die Donnerstag-Ausgabe (12.11.2026) gibt es ein großes Interview mit Landeshauptmann Thomas Stelzer in „Heute“-OÖ, auf heute.at/ooe, auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und allen gängigen Podcast-Plattformen – produziert im hochmodernen Studio in der „Heute“-Zentrale.

„Heute“-Redakteur Nicolas Kubrak wird künftig einen besonderen Schwerpunkt auf die OÖ-Landespolitik legen. „ Die Wahl im ‚Heute‘-Kernland OÖ ist richtungsweisend. Ich werde mich darum bemühen, sie für ein junges Publikum spannend auf den Punkt zu bringen und von allen Seiten zu beleuchten. “

Mit Jahresende 2026 lässt „Heute“ Büroflächen in der Linzer Innenstadt auf, investiert in die gedruckte Ausgabe und die digitalen Angebote.

Medienberater Gottfried Farthofer ([email protected]) und Ralph Waldhauser, Director für Medienstrategie ([email protected]), bleiben vor Ort Ansprechpartner für alle Werbepartner von „Heute“.

Quellen: ÖAK/1. Halbjahr 2026, ÖWA 2026-II (Einzelangebote, Unique User, durchschnittlicher Monat)