Mehr als jede fünfte gemeinnützige Stiftung engagiert sich für Kunst und Kultur

Wien (OTS) -

In Österreich sind aktuell 1.074 gemeinnützige Stiftungen und Fonds für das Gemeinwohl aktiv. Sie stellen jährlich 140 bis 150 Mio. Euro für gesellschaftliche Anliegen bereit. Die Förderung von Kunst und Kultur zählt zu den zentralen Anliegen stifterischen Engagements hierzulande. Der Verband für gemeinnütziges Stiften (VgS) hat gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship der WU Wien und mit finanzieller Unterstützung der Kunst- und Kultursektion des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport erstmals die Bedeutung des privaten gemeinnützigen Stiftungsengagements im Kulturbereich systematisch in einer Studie erfasst und damit eine wichtige Wissensgrundlage geschaffen: Mit 230 Einrichtungen ist Kunst und Kultur der drittgrößte erfasste Förderbereich gemeinnütziger Stiftungen und Fonds – nach sozialen Diensten (466 Nennungen) sowie Bildung und Forschung (405).

Breites Förderspektrum mit jeweils spezifischer Ausrichtung

Unter den 230 erfassten Kulturstiftungen befinden sich 168 rein gemeinnützige und 62 gemischtnützige Privatstiftungen. Bei 114 der 230 Einrichtungen (49,6 %) knüpft die Förderung an ganz spezifische Kunst- und Kulturformen an, etwa Musik, Literatur oder bildende Kunst. Insgesamt erstreckt sich das Engagement über zahlreiche Genres. Zugleich zeigt sich, dass die Erhaltung des kulturellen Erbes einen besonders hohen Stellenwert hat. Zu den wichtigsten Engagementfeldern zählen die Erhaltung von Kulturgütern (17,8 %), Musik (14,4 %), Brauchtum, kulturelles Erbe und Geschichte sowie bildende Kunst (jeweils 13,9 %). Auf Literatur und Verlagswesen entfallen rund 11 %, auf darstellende Kunst 4,8 %. Am unteren Ende der Skala findet sich Film: Nur drei Stiftungen haben diesen Bereich als Förderfeld.

Zwischen Bewahren und Zukunft gestalten

„Die Studie zeigt: Stiftungen und Philanthropie wirken im Kunst- und Kulturbereich entlang zweier zentraler Pole – sie bewahren das kulturelle Erbe und gestalten die Zukunft. Sie sichern, was unsere Kultur ausmacht, und fördern zugleich, was sie morgen prägen wird – vom Erhalt bedeutender Kulturgüter bis zur Entfaltung neuer künstlerischer Talente“ , erklärt Studienautor Dr. Reinhard Millner vom Kompetenzzentrum für Nonprofit Organisationen und Social Entrepreneurship der WU Wien.

Zu jenen das Kulturerbe bewahrenden Institutionen zählen etwa die Gustav Klimt | Wien 1900 – Privatstiftung – sie bewahrt und erforscht Gustav Klimts Werk und das kulturelle Erbe der Wiener Moderne um 1900 – und die Esterhazy Privatstiftung, die sich der Bewahrung des historischen Kunst- und Kulturerbes der Familie Esterházy widmet.

Die Künstler:innenstadt Gmünd gemeinnützige Privatstiftung stärkt das zeitgenössische Kunst- und Kulturleben in der Region um Gmünd durch Ausstellungen, Veranstaltungen und Artist-in-Residence-Angebote, bei denen nationale und internationale Kunstschaffende vor Ort arbeiten.

Gemeinnützige Stiftungen wie die Maria Lassnig Stiftung verbinden wiederum Erhaltung und Zukunftsgestaltung. Die Stiftung sichert, dokumentiert und vermittelt das künstlerische Werk Maria Lassnigs durch Ausstellungen, Forschung und Publikationen und setzt mit dem Maria Lassnig Preis sowie einem Reisestipendium zugleich Impulse für die Weiterentwicklung zeitgenössischer Kunst.

Kulturpflege wichtigstes konkretes Förderinstrument

Auch bei den vorgesehenen Formen der Unterstützung zeigt sich die Bedeutung des kulturellen Erbes. Bei 124 der 230 Stiftungen bleibt die konkrete Förderform unbestimmt. Unter den näher beschriebenen Instrumenten dominiert die Erhaltung und Pflege von Kulturgütern mit 75 Nennungen (32,6 % aller Einrichtungen). Es folgen die Sichtbarmachung von Kunst und Kultur mit 36 Nennungen (15,7 %), finanzielle Zuwendungen mit 28 (12,2 %), Preise und Stipendien mit 25 (10,9 %) sowie wissenschaftliche Aufarbeitung mit 22 Nennungen (9,6 %). Die Zahlen beziehen sich auf die in den Stiftungszwecken erkennbaren Förderformen.

Dr. Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Verbands für gemeinnütziges Stiften: „Stiftungen widmen Vermögen nachhaltig bestimmten gemeinnützigen Förderzwecken. Dass sich 230 von 1.074 gemeinnützigen Stiftungen und Fonds im Bereich Kunst und Kultur engagieren, unterstreicht die fortwährend große Bedeutung der hiesigen Kulturlandschaft. Die Studie ermöglicht erstmals konkrete Einblicke in die Schwerpunkte und Förderinstrumente dieses Engagements. Sie zeigt aber auch, dass bei der öffentlichen Sichtbarkeit noch viel Potenzial besteht.“

Die Studie wurde mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport erstellt und steht unter www.stiften.at sowie auf der Seite des Bundesministeriums unter Berichte und Studien zum Thema Kultur zum Download bereit.