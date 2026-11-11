  • 11.11.2026, 11:03:32
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FPÖ – Ricarda Berger: „Es gibt nur zwei Geschlechter!“

„Woker Wahnsinn“ gefährdet zusehends Unternehmen. Damit muss Schluss sein

Wien (OTS) - 

Den „woken Wahnsinn“ prangert heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger an. Anlass ist ein Gerichtsurteil, wonach ein Telekommunikationsunternehmen nun Schadenersatz zahlen soll, weil dieses im Vertragsformular keine geschlechtsneutrale Anrede, sondern nur jene für Frauen und Männer, angeboten hatte. In künftigen Verträgen, Rechnungen und Zuschriften wäre die betroffene Person somit einer falschen Anrede und einer „belastenden und diskriminierenden Situation“ ausgesetzt gewesen. Ricarda Berger: „Das ist alles nicht mehr normal. Hier werden private Unternehmen drangsaliert und in ihrer Geschäftstätigkeit gestört – von linken Fantasten, die sich ihr Geschlecht aussuchen und damit dann abkassieren, wenn sie eine Diskriminierung vermuten. Mit diesem woken Spiel muss endlich Schluss sein!“

Die FPÖ hat schon vor zwei Jahren mittels Antrag im Parlament sicherstellen wollen, dass die beiden biologischen Geschlechter Mann und Frau im Bundesverfassungsgesetz verankert werden. „In der Biologie werden beim Menschen, wie bei allen Säugetieren, zwei auch körperlich differenzierbare Geschlechter unterschieden: Es gibt Frauen und Männer“, so Berger, die auch darauf verweist, dass sich mit Jahresbeginn 2024 9.159.915 in Österreich lebende Menschen weiterhin dazu bekannten, Männer oder Frauen zu sein. Nur 78 wollten das nicht sein und deklarierten sich als „divers" (23), „inter" (5), „offen" (7), machten keine Angaben (40) oder sind unbekannten Geschlechts (3). Wie leider zu erwarten war, lehnte die Einheitspartei diesen Antrag ab.

„Es kann nicht sein, dass in einem Land mit über neun Millionen Einwohnern die Biologie beiseitegeschoben und durch eine soziale Konstruktion ersetzt wird, die dann auch negative Auswirkungen auf die ohnehin schon notleidende Wirtschaft hat“, so die FPÖ-Familiensprecherin abschließend.

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