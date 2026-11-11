  • 11.11.2026, 10:51:32
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Hammer zu Klimaranking: Schlechtes Ergebnis ist Preis für klimapolitischen Rückwärtsgang

Grüne fordern anlässlich der Klimakonferenz verbindlichen Ausstiegsplan aus fossilen Energien

Wien (OTS) - 

„Österreich bleibt im Klimaranking im unteren Mittelfeld. Das ist die direkte Folge des Rückwärtsgangs der Regierung in der Klimapolitik“, reagiert Lukas Hammer, Umwelt- und Energiesprecher der Grünen, auf die veröffentlichten Ergebnisse des „Climate Change Performance Index“ (CCPI). Der CCPI vergleicht die Klimaleistung von 63 Ländern und der EU, die zusammen über 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen. Österreich landet dieses Jahr auf Platz 33 – mit einer schlechten Bewertung bei Energieverbrauch und Klimapolitik. Kritisiert werden im Ranking darüber hinaus die Kürzungen bei Klimaförderungen und internationaler Klimafinanzierung während klimaschädliche Subventionen ausgebaut wurden, die Unverbindlichkeit des Klimagesetzes sowie ein fehlender Ausstiegsplan aus fossilen Energien.

„Neue klimaschädliche Subventionen einzuführen, gleichzeitig Klimaförderungen zu kürzen, ist genau der falsche Weg. Und die Analyse bestätigt: Der vorliegende Entwurf für ein Klimagesetz ist das Papier nicht wert, auf dem es steht“, kritisiert Hammer.

Darüber hinaus forderten die Grünen bereits im Vorfeld der aktuell laufenden Weltklimakonferenz COP 31 in Antalya von Klimaminister Totschnig einen verbindlichen nationalen Ausstiegsplan aus fossilen Energien. „Jeder fossile Preisschock zeigt uns aufs Neue, wie teuer uns die fossile Abhängigkeit kommt. Sie ist ein klima-, energie- und sicherheitspolitisches Risiko und muss so schnell wie möglich beendet werden“, so Hammer.

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