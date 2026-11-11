Die Sportwelt bittet zum Tanz: Der Kartenverkauf für den Ball des Sports 2027 ist offiziell eröffnet.

Wien (OTS) -

Der bereits traditionelle Ball des Sports bringt Athlet:innen, Vereinsfunktionär:innen sowie Persönlichkeiten aus der Sportpolitik in feierlichem Ambiente zusammen. Veranstaltet wird der Ballabend von den drei Wiener Sportdachverbänden ASKÖ WAT Wien, ASVÖ Wien und SPORTUNION Wien, in Kooperation mit Sport Wien - MA 51.

Von B wie Bachata bis W wie Wiener Walzer

Am Ball des Sports kommen alle Tanzenthusiast:innen auf ihre Kosten: klassische Ballmusik erwartet die Gäste im Festsaal. Temperamentvoll und mitreißend wird es heuer im Wappensaal – die Band “Fusion Latina” führt die Tanzenden durch eine musikalische Reise von der Karibik über Mittel- bis Südamerika. Eine Freude, für alle Fans von lateinamerikanischen Rhythmen. Wer es lieber moderner will, ist in der Radio Wien Disco bei DJane Mel Merio gut aufgehoben.

Neben der Eröffnung durch das Jungdamen-/Jungherrenkomitee zählen die Activity Area, eine sportliche Mitternachtseinlage sowie die traditionelle Publikumsquadrille zu den Highlights des Abends. Der Kartenverkauf ist mit 11. November 2026 gestartet.

Alle Infos und Tickets online unter www.ball-des-sports.at.