FPÖ – Brückl: „Erst in Wien gescheitert, jetzt als Minister überfordert – soll Netflix Wiederkehrs Arbeit erledigen?“

Wien (OTS) -

Als „bildungspolitische Bankrotterklärung“ bezeichnete heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl das gestrigen ZiB2-Interview von NEOS-Bildungsminister Wiederkehr. „Nur ein Viertel der Schüler erreicht nach acht Schuljahren die Bildungsstandards in Lesen und Mathematik. So führte der zuständige NEOS-Minister mehrere Erklärungen ins Treffen und bestätigte, dass das vergleichsweise bessere Abschneiden in Englisch auf die Rolle von Netflix und Videos zurückzuführen sei. Wenn sich Kinder außerhalb der Schule selbst beibringen müssen, was ihnen unser Bildungssystem nicht ausreichend vermittelt, ist das für den verantwortlichen Minister ein Armutszeugnis“, erklärte Brückl.

Wiederkehr könne sich dabei nicht als unbeteiligter Beobachter einer Entwicklung darstellen, für die er selbst seit Jahren politische Verantwortung trage. „Fünf Jahre lang war Wiederkehr Wiener Bildungsstadtrat. Dort hat er sein bildungspolitisches Unvermögen bereits ausgiebig unter Beweis gestellt. Jetzt sitzt er im Ministerium und erklärt, dass in den vergangenen Jahren zu wenig konsequent gearbeitet worden sei. Hat er vergessen, wer eigentlich in Wien für Bildung zuständig war?“, fragte Brückl.

„Offenbar sollen nun Netflix und Co ausgleichen, was Wiederkehr politisch nicht zustande bringt. Die Eltern zahlen Steuern für funktionierende Schulen und sollen am Ende wohl noch ein Netflix-Abo dazukaufen, damit der Bildungsauftrag erfüllt wird. Kompetenz sieht anders aus!", betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

In diesem Zusammenhang forderte Brückl eine konsequente Ausrichtung des Unterrichts auf die Grundfertigkeiten und eine verbindliche Deutschförderung: „Erst Deutsch, dann Schule muss endlich gelten. Wer dem Unterricht sprachlich nicht folgen kann, braucht gezielte Förderung, bevor er im Regelunterricht den Anschluss verliert. Zugleich muss sichergestellt werden, dass jeder Schüler die Pflichtschule mit ausreichenden Kenntnissen im Lesen, Schreiben und Rechnen verlässt. Dafür ist der NEOS-Bildungsminister verantwortlich und offenbar muss man ihn immer wieder daran erinnern.“